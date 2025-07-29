Кнопковий телефон у 2025 році: чому українці досі їх купують

Купити кнопковий телефон — що за дивна затія, адже смартфон може набагато більше: показувати фільми в 4K, фотографувати не гірше за дешеві камери, моніторити активність, відповідати на будь-які питання.

Але ні, статистика показує, що кнопкові телефони досі замовляються величезними партіями, а значить, їх хтось купує. Навіщо? Давайте розберемося.

Хто купує кнопкові телефони?

Пенсіонери — перше, що спадає на думку. Їм складно освоїти «нові» технології та управління за допомогою жестів.

Насправді категорії людей, які віддають перевагу «дзвонилкам» над смартфонами, дуже різноманітні:

Люди, втомлені від повідомлень.

Таких все більше, навіть серед мого оточення є кілька прикладів.

Ніхто не говорить про те, щоб повністю виключити смартфон зі свого життя (за наявності роботи це вкрай складно), але іноді відключатися від лавини інформації — цілком зрозуміле бажання.

— Але для цього в Android і iPhone є режими фокусування — чому б не використовувати їх? Таке питання я поставив своєму колезі, який не так давно придбав собі Nokia 150.

— Я пробував, але, по-перше, потрібен час, щоб все це налаштувати, а по-друге, коли смартфон у кишені, ти так чи інакше відкриєш якийсь додаток — чисто з звички. З кнопковим телефоном такого бажання не виникає.

Батьки — для дітей.

Я сам батько, і проблема постійного перебування сина в смартфоні мене турбує.

І поки «ідеальні мами і тата» не назвали мене безвідповідальним, скажу, що, зрозуміло, в смартфоні дитини встановлені ліміти додатків, а контакти і спілкування в соцмережах контролюються, але мені було б простіше, якби у нього був кнопковий телефон.

Інша справа, що це практично нереально через соціальну складову — коли в класі у всіх смартфони, не хочеться бути єдиним з «кнопковим динозавром».

Кнопковий телефон для роботи.

Зручно, дешево, надійно, і працівник завжди на зв’язку — саме з цих причин багато роботодавців закуповували кнопкові телефони оптом у ті часи, коли я перейшов із сервісу до великої торговельної мережі.

До того ж є професії, де компактність і міцність є основними вимогами до засобів зв’язку.

Які плюси у кнопкових телефонів у 2025 році?

Я визначив 5 переваг кнопкових телефонів над своїми розумними побратимами.

Можливо, їх більше, і якщо я про щось не подумав — напишіть у коментарях.

Довго працюють.

Так чи інакше, смартфони потрібно заряджати раз на 2–3 дні, навіть якщо користуватися ними неактивно, кнопковий телефон працює мінімум тиждень.

Винятком можуть стати захищені смартфони, але їх вага і габарити підійдуть не всім.

Кнопкові телефони надійні.

Смартфон вимагає захисту (особливо дорогий), і без чохла і скла обійтися складно, а кнопковий телефон не вимагає такої турботи. Упустив — підняв і продовжив користуватися.

Більше часу для реального світу.

Якщо дійсно потрібно щось подивитися в інтернеті — така можливість є у багатьох кнопкових телефонів, але залипнути в стрічку рекомендацій на 40 хвилин буде складно.

Вдома закінчився корм, підеш з роботи — захопи.

Коштують дешево.

Більш-менш нормальні смартфони коштують близько 12-15 тисяч рублів, а ціна на кнопкові починається від трьох-чотирьох тисяч.

Ніяких оновлень і налаштувань.

Думаю, не існує людини з кнопковим телефоном, яку турбує, на якій версії системи працює її пристрій. А для налаштування кнопкового телефону не потрібні гайди, інструкції та складні дії — все просто і зрозуміло.