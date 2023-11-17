6 портів без яких ноутбук важко назвати “хорошим”

Хороший лептоп – це не тільки продуктивне “залізо” і яскравий екран, а й широкий набір інтерфейсів. Які порти мають бути у будь-якого хорошого ноутбука?

Ми звикли оцінювати ноутбук за швидкістю його роботи, яскравістю і кольоропередачею екрана, часом, який він проживе від зарядки до зарядки. Але мало хто замислюється про те, які порти є у цього гаджета. А, між тим, вони відіграють важливу роль у комфорті використання будь-якого лептопа, будь то простий офісний трудівник або потужна ігрова машина.

Які порти мають бути у ноутбука

USB Type-А. Хорошому ноутбуку потрібна хоча б пара таких портів. Причому дуже бажано, щоб щонайменше один з них міг працювати на швидкості 5 Гбіт/с або вище. Ви зможете під’єднати до нього флешку або USB-накопичувач, а другий порт зручно використовувати для мишки або іншої периферії під час роботи в офісі або з дому.

USB Type-C – щонайменше один, а найкраще два порти. Один із таких портів має підтримувати Power Delivery для можливості заряджати ноутбук за допомогою сучасного адаптера живлення, навіть якщо виробник передбачив пропієтарний роз’єм для зарядки. Другий USB-C стане в пригоді для одночасної роботи із зовнішнім накопичувачем під час зарядки лептопа. Благо SSD з таким інтерфейсом з’являється все більше.

3,5 мм аудіовихід. Ми не сперечаємося, бездротові навушники – це добре і зручно, та й якість звуку в них з року в рік стає все вищою. Але багато користувачів продовжують використовувати звичайні дротові “вуха” і гарнітури, щонайменше, через те, що вони не “сядуть” у найневідповідніший момент і здебільшого коштують дешевше від своїх бездротових аналогів. Тому і відповідний роз’єм у ноутбуці точно не завадить.

Кардрідер. Смартфони, планшети, відеореєстратори, фотоапарати та інша техніка досі використовує карти пам’яті SD і microSD. Тому в нас часто виникає необхідність перенесення записаних на неї даних на комп’ютер. Звісно, ви завжди можете купити Transcend RDF5 або будь-який інший кардрідер з USB, але куди приємніше, якщо він уже вбудований у ноутбук.

HDMI. Ноутбуки часто використовуються для проведення презентацій, перегляду фотографій на великому екрані або трансляції на нього фільмів. У цьому випадку вам точно не обійтися без роз’єму HDMI, який легко зможе “подружити” лептоп з телевізором або проектором.

RJ45. Обов’язкова наявність роз’єму RJ45 у ноутбуці, звісно, під великим питанням, і в нашому бездротовому світі він уже давно втратив свою колишню популярність. Але якщо вам життєво необхідний швидкий і, що найголовніше, стабільний інтернет, дротове підключення до нього стане найкращим вирішенням проблеми. Ось тільки знайти підходящий ноутбук з таким роз’ємом може бути вельми непросто.