Як жебраки обманюють українців біля магазинів

Ось, припустимо ви працюєте десь, навіть отримуєте за це гроші. Ви вийшли зі своїми грошима на вулицю. Швидше за все ви вийшли на вулицю з грошима щоб щось купити, таке можливо?





Справа в тому, що на ваші, зароблені працею гроші вже кинули погляд жебраки на вулиці. Велика ймовірність, що ви розділите з ними частину винесеної на вулицю суми. І, на жаль, ви нічого за це не отримаєте, хіба що почуття жалості.

Яким чином вони викликають це почуття жалості? А ви подивіться, які вони бідні!

Герої війни

Цей мужик воював за тебе, за твою свободу, а ти пошкодуєш дати йому 20 гривень? Як бачиш, докази на обличчя: каліцтва, військова форма! Вони патріоти, але державі вони не потрібні в такому вигляді. Хто ж їм допоможе?

Будьте уважні: відсутність частини ноги не є доказом військового минулого людини. Він міг просто лежати на морозі п’яним і заробити обмороження.

Матері, що чекають дитину або вже з немовлям.

Чоловік “зробив” дитину і втік / помер – знайома всім до болю ситуація. Важіль тиску в цьому випадку укладений в поняття “майбутнє”. Сьогодні ти допоможеш бідній матері копієчкою, а через 18 років її син стане надією країни. Уявляєте, скільки користі?

Здебільшого, жебраки не є матерями цих дітей, а щоб вони не кричали, їх накачують спиртовим розчином.

Люди похилого віку і бабусі

Ось це дійсно страшно, адже самі літні люди часто шахраями не є. Але є їх “начальники”. Гроші, отримані таким чином, безжально віднімаються. Завдання шахраїв в такому випадку – не дати виконавцям померти, але побити, в принципі, можна. Якщо не будуть слухатися.

“Раптові проблеми”

Ці люди – такі ж, як і ти, чим і чіпляють. Вони не постійні жебраки, цим не живуть, але в їх житті сталася раптова проблема і тепер їм потрібна ваша допомога. Як правило, це “вкрали гроші, допоможіть на квиток додому”.

З ними простіше, оскільки вони збирають на конкретну мету. У цьому випадку навіть є сенс допомогти, але тільки після бесіди і запевнення в тому, що людина перед вами не бреше.

Якщо йому потрібен квиток, то купіть його разом з ним, але не випускайте з поля зору – він може спробувати здати квиток назад.