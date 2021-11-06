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Як настроїти VPN на всіх сучасних iPhone

06.11.2021
1 хвилина на прочитання
VPN

Якщо ви часто підключаєтеся до громадських мереж або бажаєте додаткової безпеки в інтернеті, встановіть на свій iPhone VPN. Розповідаємо, як це зробити.


Налаштувати VPN на iOS дуже просто: ви можете завантажити програму або ввести параметри вручну. Розглянемо обидва варіанти.

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Ручне налаштування VPN вимагає додаткових дій, але може бути корисним, якщо з якихось причин ви не хочете завантажувати програму (наприклад, у вас не вистачає пам’яті в смартфоні).

Порівняно з ним попередньо налаштовані програми VPN пропонують простий і зручний інтерфейс користувача. Коли ви встановлюєте VPN-клієнт прямо на свій пристрій, у вас є швидкий доступ до всіх розташувань та функцій серверів. Переключення з одного сервера на інший займає кілька кліків.

Додаток VPN

Завантажити програму VPN на ваш пристрій iOS так само просто, як встановити будь-яку іншу програму. Знайдіть в магазині відповідний сервіс, завантажте програму і зареєструйтесь (або увійдіть в систему, якщо у вас вже є обліковий запис VPN-клієнта). Після цього ви відразу можете вибирати бажаний сервер і використовувати захищене з’єднання: в налаштуваннях смартфона на iOS, як і на Android , активувати нічого не потрібно.

Ручне налаштування

Ми розглянемо варіант налаштування VPN за протоколом IKEv2, оскільки саме він оптимальний для мобільних пристроїв . До того ж, iPhone та iPad поставляються із вбудованими конфігураціями IKEv2.

Щоб вручну налаштувати VPN на вашому iPhone або iPad з підключенням IKEv2, зробіть наступне:

  1. Перейдіть до «Налаштування»/«Основні»/«VPN та керування пристроєм»/«VPN»/«Додати конфігурацію VPN». 
  2. У пункті “Опис” впишіть назву підключення (воно може бути будь-яким). 
  3. До пункту «Сервер» внесіть домен IKEv2 (його ви знайдете у своєму обліковому записі на сайті VPN-сервісу). Його ж впишіть у пункт «Відадлений ID». 
  4. У розділі автентифікації залиште “Ім’я користувача”.
  5. Введіть логін та пароль VPN (їх ви також знайдете на сайті VPN).

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06.11.2021
1 хвилина на прочитання

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