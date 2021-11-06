Наскільки реально з допомогою меню “Для розробників” прискорити Android-смартфон

Кожен власник смартфона рано чи пізно стикається з тим, що його гаджет починає гальмувати та перестає працювати з тією ж швидкістю, як у день покупки. І тут всесильний інтернет, за першим запитом пропонує безліч порад щодо оптимізації та прискорення.





Окремий пласт таких рекомендацій присвячений меню «Для розробників», адже воно є у будь-якому андроїд телефоні, а значить цікаво кожному користувачеві. Ця стаття завершує цикл, в якому ми розібрали практично кожне налаштування цього меню і сьогодні йтиметься про можливість прискорення телефону.

Ми перевірили більшість з опублікованих в інтернеті рекомендацій, провели тести і зібрали все у зручному форматі, щоб дати відповідь на запитання, позначене в заголовку.

Не зберігати Activities

Активувавши цей пункт, ви дійсно забороните програмам займати місце в оперативній пам’яті, таким чином звільните її.

Але потрібно розуміти, що навіть якщо ви прямо зараз закриєте всі відкриті програми, в системі Android все одно залишиться близько 50 активних процесів, які потрібні для нормальної роботи смартфона. Тому включати це налаштування ми настійно не рекомендуємо навіть на найдешевших моделях.

До речі, налаштування «Ліміт фонових процесів», працює за схожим сценарієм і використовується при створенні системи, щоб виконати правильне налаштування планувальника (відповідає за розподіл ресурсів під кожне конкретне завдання).

Показувати всі ANR

Досить корисне налаштування для власників бюджетних смартфонів. Вона дозволяє виводити на екран попередження про те, що якась з активних програм «зависла».

Ми активуємо цей пункт, оскільки при тестуванні нових версій програм нам необхідно розуміти наскільки стабільна їхня робота. Систему це налаштування ніяк не навантажує, а інформація може бути корисною.

Показувати попередження каналу

Це налаштування Android буде корисним тим, у кого виникають труднощі з отриманням повідомлень від додатків.

У момент, коли система не зможе вивести на екран смартфона повідомлення допустимо від «Viber», на дисплеї з’явиться код помилки і якщо потрібно буде, ви зможете знайти в інтернеті рішення, скориставшись пошуком.

Трасування системи (Розмір буфера для кожного процесора)

Для того щоб зрозуміти, чи дійсно зміна параметрів цього налаштування може прискорити смартфон, ми встановлюємо «Antutu» і зайшовши по дорозі: Меню «Для розробників» -> Трасування системи -> Розмір буфера для кожного процесора, переконуємось, що встановлені стандартні (для нашого смартфона Redmi Note 10 Pro) значення 16 384 КБ.

Потім запускаємо тест та отримуємо наступні результати:

Після цього повертаємося в меню і змінюємо розмір буфера на найбільші значення – 65 536 КБ, далі перезавантажуємо смартфон і знову проводимо тестування.

У результаті отримуємо практично ідентичні результати, за одним лише винятком. Якщо придивитися до графіка температури, стане зрозуміло, що при використанні максимальних значень у середині тесту смартфон менше нагрівався, що свідчить про зниження тротлінгу.

Відповідь на запитання поставлене ​​в заголовку таке: прискорити смартфон через меню для розробників не вийде, проте на деяких моделях можна досягти зниження нагріву процесора, при виконанні складних завдань (наприклад ігор).