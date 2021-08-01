Як фонові додатки шкодять смартфону? Чому їх потрібно відключати?

Як фонові програми навантажують смартфон? Чому важливо стежити, щоб їх було не дуже багато?





Фонові додатки – додатки, якими власник в даний момент не користується, проте вони все одно працюють у фоновому режимі. У цей список можуть входити як системні програми, так і месенджери, соціальні мережі, музичні сервіси, ігри і так далі. Фоновий режим необхідний, щоб потрібні програми відкривалися швидше, а стандартні програми постійно підтримували роботу телефону. Крім того, робота в фоні дозволяє додаткам підтримувати зв’язок з серверами і отримувати інформацію для повідомлень користувача.

Однак включені фонові додатки приносять і велику шкоду, особливо бюджетним моделям зі “слабким залізом”. Розповімо, чому і як фонові додатки шкодять телефону.

Підвищене навантаження

Додатки, що працюють у фоновому режимі споживають ресурси телефону. Якщо кількість таких програм велика, то “слабкі” і застарілі телефони починають працювати повільніше, зависають або навіть видають помилку при спробі відкрити який-небудь додаток. Якщо не контролювати список працюючих програм у фоновому режимі, використовувати телефон буде некомфортно.

Багато користувачів, у яких смартфон став гальмувати і повільно завантажувати дані, стикаються саме з надлишком фонових процесів. Додатки, які не закриваються, а просто згортаються, також працюють в фоні і споживають ресурси мобільного пристрою. Тому необхідно вчасно відключати будь-які непотрібні додатки, щоб робота телефону була оптимізована.

Зниження заряду батареї

Крім додаткового навантаження фонові додатки тягнуть за собою і швидке зниження заряду батареї. Якщо телефону доводиться одночасно обробляти кілька десятків процесів, не рахуючи системних, то і його акумулятор розрядиться швидше. Вимкнувши непотрібні фонові програми, можна продовжити термін служби акумулятора смартфона.

Споживання мобільного трафіку

Якщо мобільний трафік на телефоні обмежений, то і витрачати його на непотрібні фонові процеси ніхто не захоче. Одна справа, коли його споживає, наприклад, програма електронної пошти: вона постійно оновлює інформацію і підтримує зв’язок з сервером, щоб власник вчасно отримав повідомлення про важливий листі. Але при цьому підтримка з сервером в соціальних мережах або іграх може виявитися марною тратою мобільного інтернету.

Підсумки

Звичайно, сьогодні це актуально насамперед для бюджетних і старих смартфонів. Але фонові додатки можуть додатково навантажувати телефон, швидше знижувати заряд батареї, а також використовувати мобільний трафік. Щоб цього уникнути, необхідно стежити за кількістю фонових процесів і вчасно їх відключати.