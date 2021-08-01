Чи потрібна українцям розширена гарантія на смартфони, ноутбуки та телевізори

Розширена гарантія пропонується для більшості пристроїв – смартфонів, ноутбуків, телевізорів, побутової техніки. Але чи вартує вона своїх грошей і, можливо, краще не переплачувати за і так недешеві гаджети?





При купівлі дорогого товару – смартфона, ноутбука, телевізора – ви отримуєте на нього гарантію виробника. Вона обмежена за часом і обсягом – найчастіше, це рік, протягом якого вам можуть поміняти або відремонтувати пристрій, якщо у нього виявився заводський брак. Часто реселер (рідше – сам виробник) намагається продати вам додаткове покриття. Це покриття називається розширеною гарантією.

Теоретично розширена гарантія означає, що ви продовжуєте можливість ремонту за рахунок продавця, рідше – виробника.

Чи вартує розширена гарантія своїх грошей?

Для переважної більшості користувачів електронних пристроїв відповідь – ні. Як правило, ремонт більшої частини гаджетів обходиться відносно недорого. Якщо, звичайно, ви не упустили його на асфальт з п’ятого поверху і його не переїхав автомобіль. Ціна разового ремонту зазвичай менша або трохи більша вартості розширеної гарантії. Звичайно, є і позитивні відгуки про окупність розширених гарантій, але пам’ятайте, що техніка може і не зламатися, а ось гроші за гарантію вам ніхто не поверне.

Є й інші підводні камені. Часто ремонт за розширеною гарантії займає цілу вічність – продавець проводить експертизу, яка може зайняти 2-3 тижні, потім стільки ж ремонтує пристрій або приходить до висновку, що ви самі його зламали, і ви витрачаєте дорогоцінний час. Більшості користувачів набагато простіше заплатити за швидкий ремонт.

В цілому, якщо ви дійсно швидко ламаєте нові смартфони, то краще купити додатковий план обслуговування безпосередньо у виробника (AppleCare +, Samsung Care + і ін.). Що стосується ПК і ноутбуків, то обов’язково вивчайте всі умови гарантії. Вона може бути цікава, якщо ви всюди носите і возите з собою ноутбук, і ризик його пошкодити дуже великий. Але, знову ж таки, іноді краще переплатити за пристрій більш високого класу з підвищеною надійністю, ніж віддавати гроші за розширену гарантію, яка може і не спрацювати.