Експерти розповіли, які варильні панелі краще: електричні чи індукційні

Якщо ви розглядаєте нову панель, ми підкажемо, яку вибрати: індукційну або електричну. А також розповімо про головні відмінності та переваги обох варіантів.





Чим відрізняються індукційні та електричні варильні панелі

Спочатку давайте розберемося, з чим ми маємо справу. Треба розуміти, що обидва види варильних панелей, по суті, електричні, тому що працюють від мережі, а не на газі. Вони відрізняються тільки типом конфорок та способом передачі тепла посуду.

Принцип дії

Сучасні електричні панелі багато в чому схожі на старі плитки з металевими конфорками і працюють за тим же принципом: плита має нагрівальний елемент, який виділяє тепло для готування.

Нагрівачі найчастіше ховають під склокерамічною панеллю, яка проста у догляді та привабливо виглядає. Але, як і раніше, є у продажу і моделі з відкритими нагрівальними спіралями або “млинцями”: такі дешевші, тому мають попит.

Зовнішньо індукційні панелі дуже схожі на електричні зі склокерамікою, але використовують зовсім інший принцип роботи. В них посуд грає роль провідника індукційного струму, з допомогою чого нагрівається.

Створюють цей струм високочастотні генератори, розташовані під кожною конфоркою. Сама по собі варильна панель у індукційних плит не нагрівається, але може нагріватися від гарячого посуду, що стоїть на конфорці.

Придатний посуд

І ось ми прийшли до ще однієї відмінності індукційних та електричних плит: їм підходить різне кухонне начиння. Зі звичайними електричними можна використовувати будь-які сковороди і каструлі, а з індукційними – тільки ті, які мають феромагнітні властивості, тобто можуть проводити струм і нагріватися від індукції. Якщо ви вирішите зварити щось у звичайному посуді, навіть хорошому та якісному, плита не буде працювати.

На відповідних ємностях зазвичай зображений символ котушки (невелика спіраль). Також перевірити сумісність посуду та варильної панелі можна за допомогою звичайного магніту: якщо притягнеться до каструльки – сміливо ставте її на конфорку.

Щоб при покупці нової варильної поверхні не доводилося міняти всі сковорідки, вигадали спеціальні адаптери: сталеві диски, які є провідником тепла для посуду. Але з таким перехідником ваша нова індукційна панель перетвориться на звичайну електричну.

Складність догляду

І електричні та індукційні поверхні можуть мати склокерамічне покриття: його зручно мити за допомогою стандартних засобів для плит. Інша справа, що деякі електричні моделі все ще оснащують металевими млинцями: така конструкція трохи складніша у догляді.

Також через те, що електрична панель нагрівається, то якщо в процесі готування щось википить або капне на конфорку, рідина випарується, а продукт, що втік, привариться до плити – відмити таке буде досить складно.

Витрата енергії

У індукційних панелей вищий ККД: вони нагрівають безпосередньо посуд, а не повітря. Електричні ж гріють поверхню, і лише через неї посуд. Тому й енергії вони витрачають більше — приблизно відсотків на 30. Якщо ви готуєте нечасто, така економія може залишитись непоміченою, але у великих сім’ях дорога індукційна поверхня окупиться за 3–4 роки.

Переваги та недоліки електричних плит

Перша, і найочевидніша перевага — з електричними варочними поверхнями можна використовувати будь-який посуд: кераміку, скло, латунь… А отже, при покупці такої панелі вам не доведеться змінювати свій набір кухонного приладдя. Ще одна перевага – низька ціна. Індукційна панель від відомого бренду може коштувати чималих грошей, у той час як знайти хорошу електричну поверхню буде легко і без великих витрат.

Проте вони не були б такими дешевими без певних недоліків. По-перше, посуд на електричній плиті нагрівається значно довше, ніж на індукційній, а також повільно остигає. Грубо кажучи, спочатку вам доведеться почекати, поки сковорода стане придатною для смаження, а потім уважно слідкувати за продуктами. А якщо зменшите потужність, не факт, що конфорка встигне охолонути до того, як все згорить. Індукційні та газові плити в цьому плані набагато зручніші, тому що змінюють ступінь нагріву майже миттєво.

По-друге, так як з гарячою конфоркою контактує безпосередньо дно ємності, нагрівання об’ємних посудин з великими стінками буде нерівномірним, що уповільнить процес приготування страв.

Знову ж таки через те, що електричні поверхні працюють по-старому, з нагрівальним елементом, об них легко обпектися. Якщо у вас вдома є маленькі діти або неслухняні тварини, краще купити індукційну панель, яка нагріватиметься хіба що від тепла посуду, і то не настільки, щоб когось обпалити.

Переваги та недоліки індукційних плит

Основна перевага індукційної панелі – швидкість нагрівання, порівнянна з газовими плитами. Якщо раніше ви готували на газі, переходити варто саме на індукцію, а не на класичну повільну електрику. Тут можна швидко зменшити ступінь нагріву – посуд відразу охолоне до потрібного стану. Все це робить індукційні панелі зручними для приготування складних страв, які потребують точного контролю за температурним режимом.

Ще одна перевага – безпека для оточуючих. Поверхня плити не нагрівається, а значить ви не обпечетеся, якщо випадково доторкнетесь до конфорки. Так, теплий посуд передає частину тепла панелі, але воно не затримується надовго. Крім того, якщо в процесі приготування щось втече з каструлі, варто рідину просто прибрати — вона не привариться і не залишить пляму, що тліє, як на електричній конфорці.

Особливість індукційна плита, яку можна вважати недоліком — її залежність від посуду з магнітними властивостями. З одного боку, ви не зможете приготувати на індукції плов у керамічному посуді бабусі, але з іншого боку, якщо використовувати правильні ємності, плита буде автоматично включатися і вимикатися, а сам посуд – рівномірно нагріватися.

Індукційні плити тихо гудуть — зазвичай це звук вентилятора, який охолоджує котушки під час роботи. У нових моделях ця проблема зустрічається дедалі рідше. Також шум може виникати при використанні посуду з нерівним дном – під час нагрівання створюються вібрації, які змушують ємність “танцювати” на конфорці. Однак при жарінні або варінні тієї чи іншої страви ви, швидше за все, не чутимете шум плити за звуків булькання і шкварчання.

Варильна панель: електрична чи індукційна – що краще?

Давайте підіб’ємо підсумки вибору варильної панелі: індукційна чи електрична? Якщо ви не маєте мети максимально заощадити, беріть індукційну панель. Вона простіше у догляді, швидше нагріває посуд та безпечна у побуті. Так, доведеться розщедритися, зате в майбутньому не доведеться довго чекати, поки закипить вода для макаронів або охолоне конфорка. Крім того, більшість сучасного посуду роблять з розрахунком на те, щоб він міг працювати з індукцією, тому його вибір на ринку просто величезний.

Якщо ж ви рідко готуєте, та й то виключно в кераміці та склі, або хочете заощадити, можете купити електричну панель. Але й у такому разі — компактна індукційка на дві конфорки стане кращим вибором, ніж електрична плита, яка незабаром застаріє та зникне з усіх рейтингів.