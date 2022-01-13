Наука

Вчені навчили золоту рибку водити машину

13.01.2022
1 хвилина на прочитання
золота рибка

У дослідженні було задіяно шість золотих рибок, що отримали по десять “уроків водіння”, і одні рибки виявилися кращими водіями, ніж інші.


Вчені ізраїльського Університету Бен-Гуріона створили транспортний засіб під керуванням золотої рибки, який є акваріумом, встановленим на мобільну підставку з всеспрямованими колесами. Пристрій отримав лідар, який збирає дані про місцезнаходження транспортного засобу та знаходження риби всередині резервуару з водою.

Новини по темі

Рибка отримує контроль над пристроєм за допомогою встановленої камери, комп’ютера та електродвигунів. За словами дослідника Шахара Гівона, рибкам не потрібно багато часу, щоб навчитися керувати мобільною установкою. Вони швидко розуміють, що існує залежність між їхніми рухами та рухом пристрою, в який вони вміщені.

У дослідженні було задіяно шість золотих рибок, і всі вони пройшли десять «уроків водіння». В результаті «тест-драйвів» з’ясувалося, що одні рибки виявилися кращими за інших у майстерності водіння.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


﻿
13.01.2022
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

червоний надгігант

Науковці стежили за вибухом червоного надгіганта 130 днів: що ж вони побачили

13.01.2022

Чорна діра в центрі нашої галактики виявилася непередбачуваною

12.01.2022
Віттенум

Віттенум – заборонене місто в Австралії, куди ломляться туристи

12.01.2022

Вчені вперше знайшли сплющену планету

12.01.2022
Back to top button