Вчені навчили золоту рибку водити машину

У дослідженні було задіяно шість золотих рибок, що отримали по десять “уроків водіння”, і одні рибки виявилися кращими водіями, ніж інші.





Вчені ізраїльського Університету Бен-Гуріона створили транспортний засіб під керуванням золотої рибки, який є акваріумом, встановленим на мобільну підставку з всеспрямованими колесами. Пристрій отримав лідар, який збирає дані про місцезнаходження транспортного засобу та знаходження риби всередині резервуару з водою.

Рибка отримує контроль над пристроєм за допомогою встановленої камери, комп’ютера та електродвигунів. За словами дослідника Шахара Гівона, рибкам не потрібно багато часу, щоб навчитися керувати мобільною установкою. Вони швидко розуміють, що існує залежність між їхніми рухами та рухом пристрою, в який вони вміщені.

У дослідженні було задіяно шість золотих рибок, і всі вони пройшли десять «уроків водіння». В результаті «тест-драйвів» з’ясувалося, що одні рибки виявилися кращими за інших у майстерності водіння.