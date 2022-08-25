На Сонці утворилася пляма розміром із планету, і вона дивиться прямо на нас

Днями астрономи звернули пильну увагу на сонячну пляму, що одержала позначення AR3085. Ще кілька днів тому це був невеликий «спалах», який тепер збільшився в 10 разів, перетворившись на пляму розміром приблизно з нашу планету. За інтенсивністю спалах не несе небезпеки для Землі і навряд чи може вплинути на людей: її відносять до С-класу.





Теоретично, якщо пляма продовжить зростати, у певний момент її вплив можуть відчути штучні супутники на орбітах навколо Землі, можуть виникнути проблеми зі зв’язком. Проте зазначається, що нічого такого не відбудеться.

Сонячні плями це великі темні області, які є областями виходу у фотосферу сильних (до кількох тисяч гаусів) магнітних полів, йдеться у визначенні. Потемніння фотосфери відбувається через придушення магнітним полем конвективних рухів речовини і зниження потоку перенесення теплової енергії в цих областях. Тобто, це «холодні» області на поверхні Сонця.