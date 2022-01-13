Гру STALKER 2 перенесли до наступної зими

Студія GSC Game World офіційно оголосила про перенесення очікуваного багатьма проекту “STALKER 2: Серце Чорнобиля”. Інформація про це з’явилася у Twitter-акаунті розробників.





“Ми вирішили перенести реліз “STALKER 2: Серце Чорнобиля” на 8 грудня 2022 року, – йдеться у заяві студії. – “Ці додаткові сім місяців необхідні, щоб повністю реалізувати наше бачення та довести гру до потрібного стану”.

Розробники зазначили, що “рішення було непростим”, але вони хочуть “подарувати гру, яка буде відповідати вашим очікуванням”. Раніше компанія запевняла , що “не варто довіряти чуткам”, а реліз гри було заплановано на 28 квітня.