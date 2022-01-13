Softnews

Гру STALKER 2 перенесли до наступної зими

13.01.2022
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STALKER 2

Студія GSC Game World офіційно оголосила про перенесення очікуваного багатьма проекту “STALKER 2: Серце Чорнобиля”. Інформація про це з’явилася у Twitter-акаунті розробників.


“Ми вирішили перенести реліз “STALKER 2: Серце Чорнобиля” на 8 грудня 2022 року, – йдеться у заяві студії. – “Ці додаткові сім місяців необхідні, щоб повністю реалізувати наше бачення та довести гру до потрібного стану”.

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Розробники зазначили, що “рішення було непростим”, але вони хочуть “подарувати гру, яка буде відповідати вашим очікуванням”. Раніше компанія запевняла , що “не варто довіряти чуткам”, а реліз гри було заплановано на 28 квітня.

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13.01.2022
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