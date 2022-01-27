Експерти розповіли, звідки автомобільний навігатор знає де пробки та ускладнення руху

Мій сусід, автомобіліст і, до речі, інженер за освітою, нещодавно мені намагався довести, що автомобільний навігатор показує пробки, виходячи з фотографічних знімків із супутника.





Після опитування чоловік 10 із знайомих водіїв більша частина схилялася саме до такого варіанту, що спонукало нас до написання такої статті. Гадаємо, багатьом буде цікаво, а ми, чесно кажучи, були здивовані такій думці.

Переважна більшість автолюбителів користуються навігатором для поїздок – це нормально, тому що організація руху може змінюватися мало не щодня, а транспортний потік збільшується раз на рік.

Але мало хто замислюється над тим, звідки програма бере дані про затори та дорожні події

Відкинемо припущення сусіда «інженера» про супутникові знімки — це нереально. Так, супутники вміють фотографувати те, що відбувається на нашій планеті, але роблять це зазвичай у хорошу погоду і не дуже часто. До того ж не завжди конкретний агрегат перебуватиме в потрібному місці. Звичайно, це працює інакше.

Визначити затори на дорогах допомагають самі водії, у яких включений GPS, а також є можливість відправити та прийняти дані по мобільній мережі. Це може бути як звичайний смартфон, так і спеціальний GPS-прилад із сім-картою. За допомогою GPS досить точно визначається швидкість руху, що відправляється на сервери навігатора.

Сервера проводять розрахунки, за допомогою яких на навігатор надсилається інформація про дорожню обстановку. Також водії можуть самостійно встановити мітку про якусь подію, і у разі підтвердження інформації іншими учасниками дорожнього руху мітку буде збережено до закінчення інциденту.

Система не проста, як здається: для нормальної роботи вона використовує попередні дані і знає, з якою швидкістю тут можуть рухатися автомобілі, тому точність такої інформації дуже висока.

Один, два або кілька водіїв ніяк не вплинуть на ситуацію, якщо раптом вирішать зупинитися на узбіччі — система аналізує потік даних від усіх учасників дорожнього руху, які передають інформацію про швидкість.

А ось дорожні знаки та світлофори закладаються в алгоритм карти частково вручну. Спеціальні автомобілі збирають таку інформацію та паралельно створюють панорами вулиць. Подальша інформація вже коригується автоматично, виходячи із траєкторії руху автомобілістів або зворотного зв’язку. Тому у великих містах точність буде вищою, ніж у маленьких.

Дані дозволяють прокласти будь-який маршрут з урахуванням дорожньої ситуації. Наприклад, система знає, як буде утруднений рух, коли люди будуть їхати з роботи ввечері, і може вам запропонувати поїхати трохи згодом, щоб не стояти у пробках.

Висновок

Переважна більшість інформації, з якою працюють навігаційні послуги, залежать від кількості водіїв із включеними навігаторами. Якщо у шофера прилад не має доступу в мережу, він не може показувати дорожню обстановку і брати участь у передачі відомостей.

Так, навігатор витрачає трафік смартфона, але ця витрата практично не помітна – передаються лише цифрові дані в невеликій кількості.

PS. Якщо таксист постійно дивиться в навігатор, то не варто лаяти його в незнанні міста. Швидше за все, він шукає коротший шлях, щоб швидше отримати наступне замовлення. До речі, різні програми таксі працюють приблизно за тією ж схемою.

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