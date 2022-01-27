Айфон 12 – обзор

2020 год подарил цифровому пространству iPhone 12. Ходило множество слухов о новинке и мир полнился утечками с разных источников. Мы уже привыкли к тому, что грядущая презентация Apple вызывает множество домыслов. И это неудивительно. Тим Кук со своей командой менеджеров сделал все возможное, чтобы презентация их гаджетов была ожидаемым событием и запомнилась надолго. А теперь разберем, чем эта модель яблочного смартфона запомнится своим преданным фанатам.





Комплектация

Мы уже привыкли к тому, что Apple каждый год балует своих фанатов полноценной комплектацией. В коробке с iPhone пользователь находил зарядный блок, кабель и можно было не переживать о том, чтобы дополнительно приобрести аксессуары. Новинка претерпела изменения, в первую очередь, в случае с комплектацией. Теперь смартфон поставлялся в коробке без зарадного блока. Многие возмутились, но Apple была готова к такому повороту событий и подготовила содержательный ответ. Со временем компания Тима Кука планирует перевести всех своих пользователей на беспроводной способ зарядки.

Дизайн

Новый iPhone получил ровную рамку и теперь внешне смартфон очень похож на iPhone SE 2016 года выпуска. Также не обойдем стороной и вариант mini. Наконец-то, преданные фанаты дождались компактного девайса, ведь многие отказывались от покупки Pro и Max версии из-за размера. Расположение фронтальной и задних камер не изменился. Обновления получил внешний вид корпуса. Угловатый дизайн пришелся по вкусу даже самым искушенным покупателям. Также стоит отметить, что смартфоны защищены от попадания влаги и пыли по стандарту IP68, а стальной корпус стал еще надежнее. Теперь можно не бояться уронить свой телефон или искупать. Но, какой бы надежной не была новинка, не забываем о защитных аксессуарах. Противоударный чехол и прочное 3D стекло спасет вашу покупку от ударов и попадания воды внутрь устройства.

Дисплей

В айфон 12 экран не претерпел значительных изменений. Увеличилась диагональ дисплея до 6,1 дюймов, соответственно выросло разрешение до 2532×1170 пикселей (460 ppi). В iPhone 12 установлен Super Retina Display. Акцентируем ваше внимание, что именно в этой модели Apple сделали LCD еще прочнее и теперь разбить его стало еще сложнее. OLED-матрица показала высокую светочувствительность и отличную цветопередачу. Технология True Tone позволяет подстраивать изображение под естественное освещение. Глаза не устают от просмотра видеороликов или фотоконтента. Но, как бы Apple не расхваливала свои дисплейные модули, их прочность, не забываем о том, что можем уронить гаджет и по экрану могут пойти трещины. Мы уже ранее упоминали, что защитные аксессуары могут продлить жизнь смартфону, но ситуации бывают разные и никто не застрахован от разбития. Не стоит отчаиваться, если столкнулись с паутинкой на дисплее смартфона. Обратитесь в 2mac.ua за квалифицированной помощью. Замена экрана проводится в стерильном помещении. Специально обученные мастера установят новый экран, проверят на работоспособность и вы снова обладатель красивого IPhone.

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