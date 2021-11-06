Що таке загроза нульового дня і чому від неї неможливо захиститись

Загроза нульового дня, а також 0-day, вразливість нульового дня, Zero-Day Exploit – це неусунуті на комп’ютері вразливості та можливості для хакерських атак, невідомі розробникам. Розберемося, чим вона небезпечна.





Вразливість нульового дня — це нещодавно виявлений пролом у безпеці ПЗ, який не був виправлений, оскільки залишався невідомим. Виходить, що розробники дізнаються про вразливість лише після того, як така атака станеться. Саме звідси йде термін «нульовий день», адже розробники мали нуль днів, щоб вирішити проблему.

Як тільки хакер виявить уразливість у програмному забезпеченні, він починає роботу над експлойтом – методом для атаки на систему. Основне питання тут – чи зможе хакер використати вразливість до того, як розробники програмного забезпечення виявлять її на своєму боці та випустять оновлення безпеки?

І, нарешті, атака нульового дня — це порушення безпеки, націлене на вразливість нульового дня. Після того, як відбувається атака нульового дня, розробники намагаються виявити порушення, з’ясувати, що сталося, та створити виправлення до того, як відбудуться нові атаки.

Усунення вразливостей нульового дня може тривати багато часу. Microsoft та інші великі розробники програмного забезпечення випускають виправлення приблизно раз на місяць. Чим рідше ви оновлюєте своє програмне забезпечення (або, можливо, чим рідше випускаються оновлення для ПЗ), тим більше ви вразливі для кіберзлочинців.

Атаки нульового дня є серйозною загрозою, тому що від них немає «лікування», а поки буде випущений патч, може пройти деякий час. Наприклад, ви можете використовувати програмне забезпечення, яке не виправляли протягом тижнів або навіть місяців. Багато людей не поспішають оновлювати своє програмне забезпечення навіть після випуску оновлень безпеки. За цей час зловмисники намагаються вразити якнайбільше користувачів. Це може бути загрозою для ваших особистих данних.

На жаль, захиститись від атак нульового дня неможливо, але можна мінімізувати ризики. Завжди оновлюйте ПЗ, як тільки виправлення будуть доступні. І не покладайтеся тільки на них: виберіть надійний антивірус , щоб отримати додатковий захист від шкідливих програм, зломів та інших онлайн-загроз.