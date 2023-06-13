Как очистить кэш на iPhone чтобы освободить память

Если вы заметили, что ваш iPhone стал долго думать над простыми задачами или периодически вылетают приложения, вероятнее всего нужно просто почистить кэш вашего iPhone.

Кєш содержит в себе временные файлы приложений, благодаря которым наши приложения быстро загружаются и сохраняются данные наших последний сессий в программах. Но когда этих файлов накапливается слишком много, больше чем может позволить память нашего устройства появляются сложности в работе. Читайте нашу статью дальше, чтобы узнать как очистить кэш на своем iPhone. Если вы не желаете вникать в различные технические подробности всегда можно воспользоваться услугой ремонта iPhone.

Как можно освободить место на iPhone

Существует несколько способов очистки кэш на iPhone. Для начала самый простой способ освобождения места на iPhone — это очистка кэш Safari. Как не крути, но чаще всего мы используем смартфон для поиска информации в сети интернет.

Чтобы почистить кэш Сафари:

Зайдите в приложение “Настройки”;

Спуститесь в самый низ до пункта Safari и перейдите в него;

На следующем экране в нижней части найдите текстовую кнопку “Очистить историю и данные”.

Подтвердите свои действия.

Если для поиска вы используете Google Chrome. Полезно будет очистить кэш этого браузера тоже. Для этого:

Зайдите в приложение Chrome в нижней части экрана нажмите 3 точки.

В открывшемся меню выберете “История”.

На следующем экране в нижней части нажмите “Очистить историю”.

Затем выберете тип удаляемых данных, обратите внимание, что удалять сохраненные пароли не стоит. После нажмите в правой части экрана кнопку “Временной интервал” и на следующем экране нажмите за все время.

Дальше подтвердите ваши действия.

Что будет если очистить кэш на iPhone

Чистить кэш на iPhone полезно и нужно делать периодически. Если этого не делать, устройство начинает медленнее обрабатывать запросы, больше нагружается процессор и больше расходуется заряд аккумулятора. При очистке кеша на айфнон 11 или любой другой модели удаляются временные файлы приложений при этом самое приложение и его данные будут сохранены, поэтому не стоит переживать за свои переписки или фото и видео контент.

Как очистить кэш приложений на айфоне

Также вы удивитесь сколько места освободится на вашем iPhone, если удалить кєш приложений. Чтобы выполнить эту процедуру.

Зайдите в приложение “Настройки”, “Основные”.

Здесь нас интересует пункт “Хранилище iPhone”.

В следующем окне откроется список ваших приложений и объем их временных данных.

Теперь зайдите в любое приложение и найдите кнопку “Редактировать”. Если ее нажать, удаляются все временные файлы данного приложения.

Обратите внимание, что не все приложения разрешают удалять кэш.