Білку більше ніж в яйцях: літні десерти, які не зашкодять фігурі

Білкові десерти — чудова альтернатива звичним солодощам, особливо для тих, хто стежить за фігурою або намагається збільшити споживання протеїну. І ось хороша новина: багато з цих десертів містять більше білка, ніж яйце (а в яйці, між іншим, протеїну вже 6−7 грамів). Виходить дуже смачно, просто і корисно.

Йогуртове парфе

Класика, яка завжди працює. Грецький йогурт, трохи ягід, трохи граноли і, можливо, трохи шоколадної стружки — і ось у вас десерт, в порції якого більше 13 грамів білка. Важливо, що склад можна легко змінювати на свій смак: додати горіхи, насіння, курагу або кокосову стружку. Виходить не тільки смачно, але і дуже корисно для кісток і імунної системи — завдяки кальцію і пробіотикам в йогурті.

Йогуртові ескімо

Освіжаючий варіант для спекотної погоди — домашнє морозиво з грецького йогурту і фруктів. В одній порції білка не менше, ніж в яйці, а якщо додати арахісову пасту або горіхи — навіть більше. Робити таке морозиво простіше простого: збийте інгредієнти в блендері, розлийте по формах і відправте в морозилку. Це відмінний спосіб збільшити споживання фруктів і білка без зайвого цукру.

Домашнє морозиво з йогурту і ягід — відмінний білковий десерт

Гарячий шоколад

Коли хочеться чогось зігріваючого — вибирайте гарячий шоколад або какао на молоці. У чашці молока 8 грамів білка, крім того, багатий білком порошок какао і шоколад. Головне — не класти багато цукру, інакше корисний білковий напій перетвориться на калорійну бомбу.

Кекс з рікоттою

Рікотта надає кексу м’якість, вологість і підвищує вміст в ньому білка. Всього одна скибочка кексу з рікоттою може містити до 8 грамів білка, особливо якщо використовувати для його приготування цільнозернове борошно і додати в нього ягоди або сухофрукти. Такий десерт вже ближче до повноцінного прийому їжі, ніж до «заборонених солодощів» — він надовго насичує і підходить як для сніданку, так і для перекусу.

Чизкейк

Неймовірно, але факт: шматочок чизкейка може містити стільки ж або навіть більше білка, ніж яйце. Причина — вершковий сир і яйця в складі цього десерту. Зробити чізкейк ще кориснішим можна, якщо використовувати для основи нежирний сир або сир і грецький йогурт. А якщо зверху покласти свіжі ягоди — до корисного білка додадуться антиоксиданти, які захищають клітини від старіння.

Чизкейк — один з чемпіонів серед десертів за кількістю білка

Пудинг з тофу

Для тих, хто віддає перевагу рослинним продуктам, є свій варіант корисного білкового десерту. Якщо змішати тофу з розтопленим шоколадом, какао, дрібкою солі і додати підсолоджувач за смаком, вийде веганський пудинг з текстурою найніжнішого мусу. В одній порції — більше 6 грамів білка. З жменею мигдалю і ягід виходить не просто десерт, а маленький шедевр.

Солодке може приносити не тільки задоволення, але і користь для здоров’я — варто лише трохи змінити підхід до десертів, готувати їх самостійно і звертати увагу на склад вихідних продуктів.