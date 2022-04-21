Прискорюємо телефон та додаємо плавність у шторці MIUI 12.5 та MIUI 13

Центр управління або простіше кажучи “шторка”, нещодавно отримала повний редизайн разом з оновленням MIUI, таким чином на актуальних смартфонах Xiaomi можна побачити три варіанти відображення.





У цій статті ми розповімо як налаштувати систему та інтерфейс центру управління таким чином, щоб досягти максимальної плавності.

А якщо після встановлення оновлення шторка накладається на робочий стіл, відкрийте меню “Для розробників” і перевірте, щоб розділ “Дозволити розмиття на рівні вікон” був увімкнений.

Тести споживання оперативної пам’яті в залежності від дизайну показали, що найменше ОЗУ потрібно класичному варіанту з MIUI 11. На другому місці несподівано виявився актуальний варіант з MIUI 13 (з урахуванням відключення Mi Smart Hub), а центр управління з MIUI 12.5 виявився найвибагливішим до ресурсів системи.

Всі тести проводилися після перезавантаження смартфона з однаковим набором перемикачів. Також нагадаємо, чому важливо прибрати зайві пункти в меню редагування.

Справа в тому, що коли ви відкриваєте шторку, всі програми перемикачі яких можуть бути натиснуті, автоматично запускаються, щоб ви могли блискавично розпочати трансляцію, запис екрана, передачу файлів і так далі.

Коли закінчите, відкрийте Установки -> Програми -> Всі програми -> Показати всі програми -> Плагін інтерфейсу користувача -> Повідомлення.

Повідомлення від цієї програми можуть містити лише відомості про помилку, яких майже не буває, а значить їх потрібно відключити, щоб унеможливити зайву активність системних служб.

Тепер перейдемо безпосередньо до додавання налаштувань, які допоможуть покращити роботу системи. Якщо на вашому смартфоні досі не встановлено програму “SetEdit”, то ви можете знайти її в “Play Store”.

The app was not found in the store. 🙁 Go to store Google websearch

Після установки запускаєте програму, переконавшись, що обрана “Системна таблиця (System Table)”, натискаєте на “Add new setting” і в вікні пишіть – sem_performance_mode , потім натискаєте на “Save Changes” і вводите значення (в даному випадку це цифра 4) далі зберігаєте зміни.

Таким же чином вводите команди, які ми підготували і зібрав у вигляді таблиці:

Після введення нових параметрів обов’язково перезавантажте смартфон і коли система буде запущена дайте її 30-40 секунд на завантаження, після чого може користуватися смартфоном у звичайному режимі.