Стало відомо, навіщо японці ставлять пляшки із водою перед своїм будинком

Іноземні традиції часто дивують і збивають з пантелику своєю ймовірною нелогічністю. У цьому плані Японія, напевно, є однією з найнезвичайніших країн. Туристи, які побували в цій державі, напевно помічали, що японці обставляють територію своїх будинків, паркани та стовпи пляшками з водою.





Виявляється, це також своєрідна японська звичка. Але навіщо вона необхідна?

Обережно, бездомні кішки!

Така незвичайна традиція має практичне обгрунтування. У Японії великий відсоток безпритульних котів, які у певні періоди, борючись за самку, намагаються мітити якнайбільше навколишньої території.

Кішки не люблять воду

Виставлені пляшки, наповнені водою, у такому разі виступають як захист від набігів братів наших менших. На жаль, дослідження не дали точних даних, чому ж коти бояться пляшок і проходять повз них, але результат, проте, в наявності.

Чому кішки бояться пляшок?

Дехто припускає, що це працює на суто інстинктивному природному рівні: коти не можуть мочитися у воду, а оскільки пластикові пляшки прозорі, то тварини бачать, що там знаходиться саме вода. Так само є ймовірність, що пухнасті побратими просто лякаються відблисків від прозорої рідини.

Ціла захисна огорожа!

Є й практичніший аргумент. З погляду боротьби за самку під час шлюбного сезону це буде просто неефективно, бо запах, яким кіт позначає приналежність території, не довго триматиметься на пластиковій поверхні пляшки. А якщо пройде дощ, то від запаху не залишиться жодних слідів.

Забобони — ще одна причина!

Проте захищаються за допомогою армії пляшок з водою японці не лише від неприємних запахів котів, а й від інших непроханих гостей. Як відомо, жителі багатьох східних країн, у тому числі й Японії, відрізняються підвищеною забобонністю та релігійністю.

Рокурокубі — жінка з дуже довгою шиєю, яка плаває довкола та інугами — дух собаки

Серед представників Азії існує повір’я, що місце, позначене якоюсь твариною, притягує до себе злих духів. Будинок у такому випадку стає буквально магнітом для нечистих сил і наражається на небезпеку. Тому японці намагаються усілякими методами захистити свій будинок від котів.

Як видно, низка пляшок з водою діє цілком ефективно. А якщо кішка якимось чином все одно примудрилася помітити територію поряд з будинком, або житель забув розставити пляшки, то він намагається відразу позбутися неприємної мітки за допомогою садового шланга або звичайної ганчірки з водою.