Якісно або швидко?Ремонт телефонів в Шевченківському районі Києва

1. Значущі фактори при ремонті телефонів.



При ремонті телефонів як правило споживача цікавлять тільки три складові

Якість ремонту та запчастини.

Швидкість роботи.

Ціна кінцева запчастини та роботи.

Але як правило всі ці три складові сумістити одночасно неможливо.

Як правило клієнт не хоче миттєвий ремонт за смішні гроші.

Основна маса бажає відремонтувати свій смартфон найбільш якісно за адекватну ціну але як можна скоріше.





2. Типові поломки та оптимальний час та ціна для якісного ремонту смартфону.



(інформація передана інженерами Сервісного центру Мастерфон проспект Берестейський 33/1)



2.1 Ремонт телефону після води.

– – Час ремонту після води

Якісний ремонт після вологи – доволі кропітка та серйозна робота яку якісно зробити за пів години годину неможливо.



Оптимальний час ремонту смартфона після вологи 1-2-3 доби. Такий ремонт залежить від ступені ураженості телефона корозією. Основна проблема полягає у тому що ви до кінця не знаєте які елементи телефону постраждали.



– – Якість ремонту після води

При ремонті після вологи майстер проводить стартову діагностику, потім за допомогою ультразвукової ванни вичищає корозію та окисли на системній та допоміжній платі телефона / планшета. А вже наступним етапом йде заміна пошкодженнях елементів.



Після первинного ремонту йде тестування роботи всього телефону під навантаженням.

Цей процес може зайняти 1-2-3 години за кожний цикл.

Якщо під час тесту виявляється якась несправність в гаджеті – Тест припиняється несправність усувається . І тест запускається с початку.

При стандартному ремонті після вологи таких циклів тесту та ремонту може бути 2-3 штуки.



— Ціна ремонту після вологи.

Як правило ціна ремонту коливається від 600 грн в простих випадках до 1500 грн при сильній корозії.

Ціна в цьому випадку залежить від декількох факторів:

ступінь пошкодження корозією

Ціною запчастин які потрібно замінити

Та складністю розбору та складання телефона

Наприклад в середньому ціна ремонту від вологи у сервіс центрі МайстерФон коштує

– 600 – 800 грн для простих дешевих телефонів.

(Samsung A042, Xiaomi Redmi 9t, Motorola G60 …)

– 750 – 1000 грн для телефонів середнього класу

(iPhone X, Samsung A525, Xiaomi 11t, OnePlus Nord 8)

– 850 – 1200 грн для телефонів бізнес/преміум класу

(Samsung S22 ultra, iPhone 12 Pro Max, Xiaomi 12, OnePlus 10 pro)



2.2 Заміна розбитого екрану



– – Час заміни екрану



оригінальний екран з рамкою – заміна.

В середньому час заміни становить 1-2 години.

Потрібен час на проклейку задніх кришок

Копія екрану без рамки – заміна

В час заміни 2-3 години

Потрібен час на проклейку екрана у рамку та проклейку задньої кришки.

Також залежить від ступені пошкодження рамки дисплею



– – Якість заміни екрану



Найбільш якісний варіант це заміна оригінального екрану з рамкою. Так наприклад для телефонів Xiaomi та Apple оригінальні екрани постачаюся тільки з рамкою.





А самсунг вирішив знизити вартість ремонту екрану і тепер для дешевих моделей оригінальні екрани Samsung A12 A12s A04 A03 …. постачаються без рамки.



Сервісний центр “МастерФон” На Шулявці

Київ

Шевченківський район

Проспект Берестейський 33/1

https://www.masterfon.kiev.ua/sevice-centre-kiev-pobedy-33-1



(067) 218-77-98

3. Акційні ціни по ремонту смартфонів на Шулявці та КПІ



3.1 Ремонт телефонів Samsung зі знижкою у Шевченківському районі Києва



SAMSUNG M14

Ціни ремонту М14 Самсунг

Заміна оригінального екрану до Самсунг m14

сервісний оригінал з рамкою GH82-31347A

ціна з заміною 2880 грн

Заміна оригінального екрану до Самсунг m14

сервісний оригінал без рамки GH82-30676A

ціна з заміною 2200 грн

Заміна скла окремо до М146 – 980 грн

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SAMSUNG M52

Ціни ремонту М52 Самсунг

Samsung M526B charging board Заміна додаткової плати М52 GH96-14639A 1350 грн

Samsung M526B fingerprint flex black Заміна датчика відбитку пальця GH96-14692A 950 грн

Samsung M526B SIM tray black Заміна тримача Сім GH98-46930A 250 грн

Samsung M526B,M536B loudspeaker Заміна звукового динаміка GH96-14640A 750 грн

Samsung M526B,M536B main flex Заміна основного шлейфа GH59-15514A 850 грн

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SAMSUNG M32



Ціни ремонту М32 Самсунг

Samsung Galaxy A24 4G SM-A245 MOTOR DC VIBRATION-VIBRATION (SM-J200BT) Заміна вібро Самсунг М32 GH31-00744A 750 грн

Samsung CON TO CON FPCB-SM-M325FV Заміна основного шлейфа М32 GH59-15509A 850 грн

Samsung SM-M325F Galaxy M32 LCD+Touch (Black) Заміна екрану оригінал М32 GH82-25981A 3500 грн

Samsung SM-M325F Galaxy M32 LCD+Touch (Black) Заміна екрану оригінал М32 GH82-26193A

Samsung ASSY SUB PBA-SM-M325F Заміна додаткової плати з роз’ємом заряду GH96-14531A 1100 грн





3.2 Ремонт телефонів Xiaomi. Акційний ремонт Шевченківський район у квітні 2024 рік.



Заміна скла Xiaomi Redmi Note 10 920 грн

Заміна скла Xiaomi Redmi Note 11 950 грн

Заміна скла Xiaomi Redmi Note 12 920 грн

Заміна скла Xiaomi Redmi Note 12 pro 1350 грн

Заміна скла Xiaomi Redmi Note 12 pro Plus 1350 грн

Заміна скла Xiaomi Redmi Note 13 950 грн

Заміна скла Xiaomi Redmi Note 13 5G 950 грн

Заміна скла Xiaomi Redmi Note 13 Pro 1350 грн

Заміна скла Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 1350 грн

Заміна скла Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 1350 грн





3.3 Акція на ремонт Apple. Київ знижки на Шулявці та Борщагівці



IPhone X – ремонт зі знижкою

iphone x Заміна дисплейного модуля (Oled копія) 2300 грн

iphone x Заміна дисплейного модуля (оригінал) 3800 грн

iphone x Відновлення TrueTone без дисплея 550 грн

iphone x Поклейка захисного скла на iPhone 350 грн

iphone x Заміна акумулятора без помилки 1200 грн

iphone x Заміна камери 1900 грн

iphone x Заміна скла задньої камери 600 грн

iphone x Заміна передньої камери 1200 грн

iphone x Заміна заднього скла 950 грн

iphone x Заміна нижнього шлейфу: мікрофон, роз’єм зарядки 1500 грн

iphone x Заміна вібромотора 770 грн

iphone x Заміна голосового динаміка 770 грн

iphone x Заміна нижнього динаміка 940 грн

iphone x Ремонт кнопки Power (увімкнення) 650 грн

iphone x Ремонт кнопок гучності та вібро 650 грн

iphone x Заміна шлейфу кнопки гучності звуку 1140

iphone x Датчик наближення 600