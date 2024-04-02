Якісно або швидко?Ремонт телефонів в Шевченківському районі Києва
1. Значущі фактори при ремонті телефонів.
При ремонті телефонів як правило споживача цікавлять тільки три складові
- Якість ремонту та запчастини.
- Швидкість роботи.
- Ціна кінцева запчастини та роботи.
Але як правило всі ці три складові сумістити одночасно неможливо.
Як правило клієнт не хоче миттєвий ремонт за смішні гроші.
Основна маса бажає відремонтувати свій смартфон найбільш якісно за адекватну ціну але як можна скоріше.
2. Типові поломки та оптимальний час та ціна для якісного ремонту смартфону.
(інформація передана інженерами Сервісного центру Мастерфон проспект Берестейський 33/1)
2.1 Ремонт телефону після води.
– – Час ремонту після води
Якісний ремонт після вологи – доволі кропітка та серйозна робота яку якісно зробити за пів години годину неможливо.
Оптимальний час ремонту смартфона після вологи 1-2-3 доби. Такий ремонт залежить від ступені ураженості телефона корозією. Основна проблема полягає у тому що ви до кінця не знаєте які елементи телефону постраждали.
– – Якість ремонту після води
При ремонті після вологи майстер проводить стартову діагностику, потім за допомогою ультразвукової ванни вичищає корозію та окисли на системній та допоміжній платі телефона / планшета. А вже наступним етапом йде заміна пошкодженнях елементів.
Після первинного ремонту йде тестування роботи всього телефону під навантаженням.
Цей процес може зайняти 1-2-3 години за кожний цикл.
Якщо під час тесту виявляється якась несправність в гаджеті – Тест припиняється несправність усувається . І тест запускається с початку.
При стандартному ремонті після вологи таких циклів тесту та ремонту може бути 2-3 штуки.
— Ціна ремонту після вологи.
Як правило ціна ремонту коливається від 600 грн в простих випадках до 1500 грн при сильній корозії.
Ціна в цьому випадку залежить від декількох факторів:
- ступінь пошкодження корозією
- Ціною запчастин які потрібно замінити
- Та складністю розбору та складання телефона
Наприклад в середньому ціна ремонту від вологи у сервіс центрі МайстерФон коштує
– 600 – 800 грн для простих дешевих телефонів.
(Samsung A042, Xiaomi Redmi 9t, Motorola G60 …)
– 750 – 1000 грн для телефонів середнього класу
(iPhone X, Samsung A525, Xiaomi 11t, OnePlus Nord 8)
– 850 – 1200 грн для телефонів бізнес/преміум класу
(Samsung S22 ultra, iPhone 12 Pro Max, Xiaomi 12, OnePlus 10 pro)
2.2 Заміна розбитого екрану
– – Час заміни екрану
оригінальний екран з рамкою – заміна.
В середньому час заміни становить 1-2 години.
Потрібен час на проклейку задніх кришок
Копія екрану без рамки – заміна
В час заміни 2-3 години
Потрібен час на проклейку екрана у рамку та проклейку задньої кришки.
Також залежить від ступені пошкодження рамки дисплею
– – Якість заміни екрану
Найбільш якісний варіант це заміна оригінального екрану з рамкою. Так наприклад для телефонів Xiaomi та Apple оригінальні екрани постачаюся тільки з рамкою.
А самсунг вирішив знизити вартість ремонту екрану і тепер для дешевих моделей оригінальні екрани Samsung A12 A12s A04 A03 …. постачаються без рамки.
Сервісний центр “МастерФон” На Шулявці
- Київ
- Шевченківський район
- Проспект Берестейський 33/1
- https://www.masterfon.kiev.ua/sevice-centre-kiev-pobedy-33-1
(067) 218-77-98
3. Акційні ціни по ремонту смартфонів на Шулявці та КПІ
3.1 Ремонт телефонів Samsung зі знижкою у Шевченківському районі Києва
SAMSUNG M14
Ціни ремонту М14 Самсунг
Заміна оригінального екрану до Самсунг m14
сервісний оригінал з рамкою GH82-31347A
ціна з заміною 2880 грн
Заміна оригінального екрану до Самсунг m14
сервісний оригінал без рамки GH82-30676A
ціна з заміною 2200 грн
Заміна скла окремо до М146 – 980 грн
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SAMSUNG M52
Ціни ремонту М52 Самсунг
Samsung M526B charging board Заміна додаткової плати М52 GH96-14639A 1350 грн
Samsung M526B fingerprint flex black Заміна датчика відбитку пальця GH96-14692A 950 грн
Samsung M526B SIM tray black Заміна тримача Сім GH98-46930A 250 грн
Samsung M526B,M536B loudspeaker Заміна звукового динаміка GH96-14640A 750 грн
Samsung M526B,M536B main flex Заміна основного шлейфа GH59-15514A 850 грн
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SAMSUNG M32
Ціни ремонту М32 Самсунг
Samsung Galaxy A24 4G SM-A245 MOTOR DC VIBRATION-VIBRATION (SM-J200BT) Заміна вібро Самсунг М32 GH31-00744A 750 грн
Samsung CON TO CON FPCB-SM-M325FV Заміна основного шлейфа М32 GH59-15509A 850 грн
Samsung SM-M325F Galaxy M32 LCD+Touch (Black) Заміна екрану оригінал М32 GH82-25981A 3500 грн
Samsung SM-M325F Galaxy M32 LCD+Touch (Black) Заміна екрану оригінал М32 GH82-26193A
Samsung ASSY SUB PBA-SM-M325F Заміна додаткової плати з роз’ємом заряду GH96-14531A 1100 грн
3.2 Ремонт телефонів Xiaomi. Акційний ремонт Шевченківський район у квітні 2024 рік.
- Заміна скла Xiaomi Redmi Note 10 920 грн
- Заміна скла Xiaomi Redmi Note 11 950 грн
- Заміна скла Xiaomi Redmi Note 12 920 грн
- Заміна скла Xiaomi Redmi Note 12 pro 1350 грн
- Заміна скла Xiaomi Redmi Note 12 pro Plus 1350 грн
- Заміна скла Xiaomi Redmi Note 13 950 грн
- Заміна скла Xiaomi Redmi Note 13 5G 950 грн
- Заміна скла Xiaomi Redmi Note 13 Pro 1350 грн
- Заміна скла Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 1350 грн
- Заміна скла Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 1350 грн
3.3 Акція на ремонт Apple. Київ знижки на Шулявці та Борщагівці
- IPhone X – ремонт зі знижкою
- iphone x Заміна дисплейного модуля (Oled копія) 2300 грн
- iphone x Заміна дисплейного модуля (оригінал) 3800 грн
- iphone x Відновлення TrueTone без дисплея 550 грн
- iphone x Поклейка захисного скла на iPhone 350 грн
- iphone x Заміна акумулятора без помилки 1200 грн
- iphone x Заміна камери 1900 грн
- iphone x Заміна скла задньої камери 600 грн
- iphone x Заміна передньої камери 1200 грн
- iphone x Заміна заднього скла 950 грн
- iphone x Заміна нижнього шлейфу: мікрофон, роз’єм зарядки 1500 грн
- iphone x Заміна вібромотора 770 грн
- iphone x Заміна голосового динаміка 770 грн
- iphone x Заміна нижнього динаміка 940 грн
- iphone x Ремонт кнопки Power (увімкнення) 650 грн
- iphone x Ремонт кнопок гучності та вібро 650 грн
- iphone x Заміна шлейфу кнопки гучності звуку 1140
- iphone x Датчик наближення 600
Київ
Сервисний центр “МайстерФон” На Шулявці. Шевченківський район
Проспект Берестейский 33/1
(067) 218-77-98
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