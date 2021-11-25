Як просто нанести водяний водяний знак і захистити себе від крадіжки

Водяний знак на фото — це та дрібничка, яка вбереже ваш контент від плагіату. Все більше людей зараз ним користуються. Використовуючи додаток https://watermarkly.com/ ви зможете без проблем наносити водяні знаки, імпортувати фото с ПК на Google Диск чи Dropbox.





Чи уявляли ви, що половину завдань можна робити у телефоні? Так, чом би й ні, адже технології у буквальному сенсі слова розв’язують руки. Зникає необхідність працювати біля стаціонарного ПК. Нанести водяну відмітку та завантажити файли у мережу можна через гаджети.

Переваги використання водяних знаків

Представте, як важко раніше було просувати своє ім’я без жодних гарантій захисту. Страждали через це всі, але завадити ніяк не могли до появи водяних позначок. Водяний знак — це малопомітний знак, який наносять не лише на фото, а й на ілюстрації, малюнки, різні зображення. Він вказує на авторство. А це значить — аби так забрати та присвоїти собі чужу роботу не вийде. Саме він врятував результат праці багатьох художників та авторів.

Переваги:

захист від копіпасту;

популяризація авторського контенту;

безкоштовне просування у мережі;

елемент брендингу компанії.

На ринку варто вміти запропонувати привабливий кейс. Ось, наприклад ви ілюстратор. Постите свої роботи у портфоліо на власному сайті. Де гарантії що хтось не поцупить ваші проєкти?

Також ви можете у будь-якої миті змінити знак, його розміри, зробити його прозорим, та виконати ще безліч налаштувань. А якщо захочете, і зовсім видалите зі своїх зображень.

Навіть на безкоштовних фотостоках є ексклюзив. Саме водяний знак підвищує цінність, а все тому, що гарантує чесну роботу та чесну оплату.

Кому підходить сервіс

Це зараз інтернет дає можливості, а ще 10-15 років тому доказати плагіат чи крадіжку інтелектуальної власності у мережі було майже неможливо. Тож водяний знак — це гарантія того, що ніхто не поцупить вашу роботу, підходить для всіх:

блогерів;

фотографів;

художників;

ілюстраторів;

та представників інших професій.

Сервіс також має і безкоштовний додаток, який доступний в App Store та Play Store.

В ньому є безкоштовний та платний фунціонал. Тож кожен зможе скористатися послугами сервісу. Сервіс легко налаштовується. Якщо у вас є свої вимоги до оформлення знаку, його вигляду, самостійно зможете здійснити будь-які ознаки. Самих преміальних шрифтів лише біля тисячі! Разом із додатком кожен зможе бути індивідуальним.

На додаток ви можете користуватись крутим редактором та змінювати найпопулярніші формати файлів: GIF, GPEG, PNG. Також через редактор можна працювати із текстовим контентом та логотипами. Начебто міні лабораторія по виробництву якісного контенту у смартфоні — вигідно та фізичних та юридичних осіб.