Українцям розповіли про те, для чого інколи потрібно змінювати свою IP адресу

Кожен пристрій, який підключено до глобальної мережі, має IP адресу. Її можна порівняти з домашньою адресою, тільки адресу житла змінити можна переїхавши, а IP адресу легко поміняти за допомогою proxy-сервера або VPN. Розглянемо ситуації, коли зміна IP може бути корисною.





Вас забанили

Тобто заблокували на якомусь ресурсі. Багато хто пам’ятає теплі вечори у веб-чатах з дуже строгими модераторами. Порушили правила? Тут же відбувається блокування за адресою IP. Але, змінивши заповітні цифри, можна було увійти в чат з іншим ніком і зняти з себе всі підозри.

Зараз вже веб-чатів немає, але IP адреса може бути заблокована власниками сайту (додатку) з різних причин – від порушень вами правил ресурсу до попадання вашого IP під підозру на спам. Адже IP адреса може бути «біла» і «сіра». Білий айпі належить тільки вам, а сірий може бути один на цілу групу пристроїв (наприклад, будинок або цілий район міста). Якщо ваш пристрій і сусідський на одному IP, а сусід порушив правила, ви також потрапляєте під роздачу.

Анонімність

Деякі користувачі хочуть бути анонімними у мережі. По айпі адресі легко можна дізнатися країну, місто та назву провайдера. Знову ж таки, не завжди VPN або проксі бувають анонімними. Можливо, послуги також записують історію дій, яка може потім бути доступна на запит із правоохоронних органів.

Але деякі користувачі мотивують використання VPN або проксі так – “не хочу, щоб мою IP адресу хтось бачив”. Частково ці побоювання вірні, адже при неправильних налаштуваннях мережі та білому айпі, теоретично, можна отримати доступ до пристрою. Як правило, трафік, який проходить через сервер proxy не шифрується. У VPN трафік також не завжди буває зашифрований – все залежить від “крутості” сервісу.

Змінити місто чи країну

Допустимо, вам потрібен функціонал, який дає якийсь сайт для громадянина іншої країни. За допомогою VPN або проксі можна змінити свій айпі на адресу потрібної країни і отримати бажане. Багато ресурсів можуть обмежувати віддачу контенту певним країнами, а змінивши свій IP, сайт вважає, що його відвідує громадянин цієї країни.

Відвідати заблокований ресурс

Сервіси proxy або VPN, сервери яких фізично перебувають у іншій країні. Тому, змінивши IP, можна відвідати будь-який заблокований ресурс.

Проблеми у провайдера

Бувають такі ситуації, коли потрібний ресурс не працює лише від певного провайдера. Це пов’язано із проблемами на магістралі від вашого провайдера до кінцевого сервера. Тут може допомогти VPN або proxy — маршрут, швидше за все, буде інший і потрібний сайт працюватиме нормально.

Варто розуміти, що використання сервісів для зміни IP практично завжди веде до зниження швидкості інтернету та підвищення пінгу. Особливо якщо використовуються сервери з інших країн. Також весь трафік, який проходить через подібні сервери, може бути скомпрометований та доступний третім особам.