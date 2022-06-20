Як налаштувати Android-смартфон, щоб він працював значно швидше

Будь-яка електроніка з часом починає працювати повільніше, у тому числі смартфони, хоч би якими сучасними вони не були. З цієї статті ви дізнаєтесь про найпростіші способи, які можуть прискорити роботу Android-смартфону. Більшості андроїдів підійдуть ці інструкції, але налаштування можуть мати трохи інший вигляд – це залежить від операційної системи та версії програмного забезпечення телефону.





Почніть з найпростіших дій, які іноді приносять результат.

Перезавантажте свій смартфон і не забувайте періодично виконувати цю нехитру дію.

Перевірте, скільки вільної пам’яті залишилося на телефоні, та видаліть зайві файли та програми, якщо такі є. Смартфону необхідно мати невеликий запас дискового сховища для коректної роботи системи. Інакше система намагається його виділити, звільняючи свої резерви, на що потрібен додатковий час. Намагайтеся залишати на гаджеті щонайменше 5 Гб вільної пам’яті.

У наше життя щільно увійшли соцмережі та месенджери, і при активному спілкуванні програми-месенджери сильно забивають пам’ять. Видаліть старі листування та медіафайли. Програми чату зберігають усі завантажені дані та базу даних чату в локальному сховищі. Уявіть, скільки пам’яті з’їв активний діалог, якщо ви не чистили його роками.

Виробники смартфонів іноді оптимізують і налаштовують своє програмне забезпечення, тому оновлення прошивки до останньої версії може прискорити роботу андроїда. Аналогічна ситуація з сервісами Google Play, які відповідають за багато функцій Android та оновлюються через Play Store.

Більшість встановлених на Android програм власники цих смартфонів не використовують. Особливо часто виробники встановлюють свої програми з рекламою на недорогі моделі телефонів. Виробники часто забороняють видаляти встановлені програми, але їх можна вимкнути.

Якщо видаляти чи відключати якісь програми не хочеться, то є варіант зробити так, щоб вони споживали мінімум ресурсів. Відкликайте дозволи програм на фізичну активність, доступ до розташування та автозапуск.

Програма Google Assistant сильно розряджає акумулятор, коли працює у фоновому режимі. Голосовий помічник виручає, коли потрібно швидко щось знайти, але для його запуску потрібна чимала частина продуктивності телефону. Вимкніть фонові функції, щоб прискорити роботу свого Android-смартфону. Для вимкнення помічника зайдіть у програму Google і натисніть на фото свого профілю, потім перейдіть в «Налаштування», далі – «Google Асистент», клацніть «Окей, Google та Voice Match» і відключіть цю функцію. Після цього доступ до помічника можна буде отримати вручну.

Вимкніть автоматичні оновлення програм, вони можуть загальмовувати роботу смартфона. Для цього зайдіть у Play Store, у правому верхньому куті натисніть на іконку профілю та виберіть «Налаштування мережі», далі – «Не оновлювати програми автоматично».

Приберіть зайві віджети з робочого екрана. Постійні оновлення погоди, новин та соцмереж загальмовують роботу андроїда, ви можете помітити невелике зависання при переході між робочими столами. Також відключить візуалізації типу Bixdy та замініть живі шпалери на статичне зображення. Скоротити час переходу між екранами та програмами можна зменшивши анімацію Android.

Браузер кешує зображення часто відвідуваних сайтів, щоб не завантажувати їх кожен раз, коли ви заходите на ці сайти. Кешовані дані повинні прискорювати роботу смартфона, але вони негативно впливають на швидкість роботи Android, коли кеша стає занадто багато. Щоб видалити непотрібні дані програм, зайдіть у «Параметри», потім – «Програми», далі – «Пам’ять» та «Очистити кеш».

Якщо телефон почав підвисати під час завантаження та встановлення нових програм, спробуйте вимкнути автоматичну синхронізацію даних. Зайдіть у «Налаштування» свого смартфона, натисніть на вкладку «Облікові записи» або «Синхронізація» та вимкніть функцію «Автоматична синхронізація даних».

Можливо, варто відключити зайві фонові процеси. У фоновому режимі можуть працювати і навантажувати процесор програми, якими практично не користуєтеся. Зайдіть у розділ «Для розробників» та знайдіть «Фонові процеси». Перегляньте, які програми працюють у фоновому режимі, і відключіть ті, які вам не потрібні. Смартфон буде працювати швидше, також це добре позначиться на тривалості роботи батареї.

Уникайте антивірусів та програм для оптимізації на Android. Відмовтеся від використання оптимізаторів, які уповільнюють роботу вашого смартфона. Програми для автоматичного закриття програм уповільнюють роботу системи та сильно розряджають акумулятор.

На жаль, іноді ці методи не дають результату. У такому випадку може допомогти повне скидання пристрою до заводських налаштувань. Перед тим, як його виконати, збережіть всі важливі для вас дані на інший носій або в хмару, оскільки всі дані телефону будуть видалені примусово.