Українцям дали поради, як захистити свій смартфон від вибуху акумулятора

Кілька разів на тиждень стрічки ЗМІ рясніють повідомленнями про те, що черговий смартфон вибухнув у руках у власника. Великі компанії, такі як Apple, з кожної нагоди проводять розслідування та з кожним новим гаджетом враховують помилки минулих років. Але якийсь маловідомий бренд може бути небезпечним при неправильній експлуатації.

Вибух акумулятора у смартфоні може призвести до сумних наслідків для людини та її майна. Редакція GSMinfo зібрала кілька універсальних порад, які допоможуть вам уникнути трагедії. Поради працюють як для планшета, так і смартфона.

Слідкуйте за температурою пристрою

Висока температура – ​​одна з причин прискорення хімічних реакцій усередині акумуляторної батареї. Якщо ваш смартфон сильно нагрівся, дайте йому відпочити якийсь час. Точно не варто дивитися фільм і грати в гру при нагрітому смартфоні із підключеним джерелом живлення – це дуже небезпечно.

Також рекомендується періодично перевіряти, чи не нагрівається пристрій у режимі сну. Насправді був випадок, коли смартфон задимівся при фоновій установці оновлень.

Не тримайте пристрій на сонці та приміщенні з високою температурою. Якщо вийшло так, що девайс сильно нагрівся, то не варто ним користуватися доти, доки він не охолоне – краще відключити живлення.

Тримати смартфон під подушкою теж не найкращий варіант, особливо під час зарядки. Нічого не має закривати смартфон.

Користуйтеся оригінальними зарядними пристроями

Зарядний пристрій, що йде в комплекті зі смартфоном, – найкращий. Наразі виробники можуть не класти в коробку блок живлення. У цьому випадку необхідно скористатися універсальними зарядними пристроями середнього цінового спектру. Вибирати такий блок живлення слід за відгуками. Блок живлення за пару сотень, який ви купили на барахолці, – поганий варіант для зарядки вашого пристрою. У випадку, якщо немає гарного блоку живлення, можна заряджати гаджет через комп’ютер або інший пристрій з USB-портом.

Варто остерігатися публічних USB-розеток – краще придбати Power Bank (портативний акумулятор) та заряджати свій гаджет від нього. А від публічної USB-розетки можна заряджати сам Power Bank – так буде надійніше.

Слідкуйте за механічними пошкодженнями корпусу пристрою

Відомий випадок, коли алюмінієвий смартфон був у задній кишені джинсів — дівчина невдало сіла, а смартфон трохи викривився. Через 10 хвилин сталося загоряння акумулятора через механічне пошкодження.

Якщо у вашого смартфона порушена геометрія корпусу, то не варто використовувати такий девайс — можливо, акумуляторна батарея пошкоджена. Це може призвести до пожежі або вибуху батареї.

Якщо ваш мобільний гаджет «надувся», то це говорить про сильну деградацію батареї — користуватися таким пристроєм точно не варто.

Порада

У випадку, якщо ви побоюєтеся такого розвитку подій, то краще купувати гаджети від великих брендів – відбраковування акумуляторних батарей у відомих виробників відбувається набагато суворіше, ніж у маловідомих фірм. Траплялися випадки, коли гаджети спалахували без вищевказаних причин — проблема була якраз у дефекті акумуляторної батареї.

Не варто забувати, що зменшити енергоспоживання (а значить і нагрівання) пристрою можна, відключивши те, що в даний момент не використовується. Наприклад, Wi-Fi, Bluetooth, автояскравість, а також зменшити яскравість дисплея та гучність звуку.