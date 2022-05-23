Звідки мобільні оператори знають, що ви роздаєте інтернет із смартфону

Практично всі оператори мобільного зв’язку мають спеціальний тариф для роутера. Здавалося б, для чого такі складності, якщо можна просто роздати Wi-Fi зі смартфона? Розбираємось, навіщо потрібна окрема SIM-карта для інтернету.





Причина, через яку не вдасться вільно роздавати інтернет з мобільного пристрою , полягає в тому, що кожен пакет даних має певний час «життя». У стандарті IPv4 цей показник називається TTL (Time to live), IPv6 – Hop Limit (від англ hop – стрибок).

У будь-якому разі, під цим розуміється кількість ітерацій або переходів між пристроями, яке можливе для кожного набору даних. Завдяки TTL пакети не блукають мережею нескінченно, а знищуються після певної кількості пересилок. Для користувача закінчення життя пакета виглядає як повідомлення “Час очікування відповіді від сервера минув”, “Перевищено час очікування” і т.д.

Спочатку TTL передбачалося вимірювати в секундах, але в результаті це просто одиниці, що позначають граничну кількість ітерацій. Максимально можлива кількість пересилок – 225, але для різних систем прийнято свої значення.

Наприклад, TTL для Windows складає 128, а на iOS і Android початкове значення дорівнює 64. У тому числі тому інтернет на комп’ютері з Windows стабільніший, ніж на планшеті або смартфоні – пакети можуть пересилатися більше разів.

При цьому при пересиланні пакета, тобто кожному новому пристрої, TTL зменшується на одиницю. І якщо ви роздали інтернет зі смартфона на планшет , то ітерація відбулася, і час життя пакету вже 63 одиниці. Оскільки всі дані передаються через провайдера , він помічає цю зміну та блокує роздачу.

Звичайно, у багатьох операторів є пакет інтернету , який ви можете безкоштовно роздавати зі свого пристрою, але це зазвичай не більше 30-50 Мбайт. Так що для повноцінного доступу з усіх гаджетів на дачі або в подорожі, на жаль, знадобиться роутер і модем і SIM-картка зі спеціальним тарифом.