Не зберігайте гроші у цих місцях, якщо не хочете їх втратити

Гроші – це енергія, і якщо цю енергію накопичувати та зберігати у несприятливих умовах, вона перестане примножуватись. Чи знали ви, що зберігати гроші у скляній банці не найкраща ідея. Цей стереотип розвіяли екстрасенси. Річ у тім, що у такій тарі вони не складені, а лежать хаотично. Через цей хаос їх енергетика розсіюється.





Гривні, долари, євро не можуть зберігатися у склі. Готівка “любить” усе красиве та нове. Також експерти рекомендують відмовитись від таких альтернатив:

Матрац — ніколи не зберігайте гроші під матрацом. Енергетика готівки впаде в анабіоз. Таким чином люди гальмують грошові потоки. Накопичувати стане надзвичайно складно.

Ще одна розповсюджена схованка серед українців — книжки. Відмовтесь від цієї ідеї, особливо, якщо це книжка із драматичним сюжетом. Якщо вже шукаєте ідеальну книгу для хованки. обирайте надзвичайно крутий, позитивний роман без сліз та тяжкої долі. Бажано, щоб обкладинка була естетичною.

Якщо зберігати гроші та коштовності біля дверей, то вони завжди будуть витрачатися. “Гроші на вітер”, адже кожного разу відчиняючи та зачиняють двері, утворюється протяг, який розсіює їх енергетику.

Також експерти радять не перев’язувати паперові купюри гумками. Не потрібно зберігати їх у тісноті, у запилених темних закутках. Так не лише можна їх пошкодити. Часто погано провітрені купюри можуть запліснявіти.

Не зберігайте 1, 2, 5 та інші дрібні купюри. намагайтесь весь час оновлюватись на більший номінал. “Дріб’язок” пройшов через більшу кількість рук, накопичив у собі багато горя та сліз.

А ось у гарних скриньках, фарфорових скарбничках чи сейфі заощадженням буде комфортно. Вони мають знаходитись серед гарних речей та предметів, де буде вдосталь місця. Естетичні, статусні предмети лише підсилять енергетику готівки.