З українських магазинів майже зникли смартфони з підтримкою карт пам’яті: причини

Відсутність слота під карту пам’яті тепер властива не тільки флагманам і «середнячкам», а й бюджетним смартфонам – поступово від нього відмовляється дедалі більша кількість виробників. Ця тенденція хоч і носить повсюдний характер, але однозначну причину її виникнення виявити важко – розглянемо всі можливі варіанти, які призвели до того, що смартфони з підтримкою карт пам’яті почали зникати з українських магазинів.

Більше пам’яті в смартфонах

Якщо раніше стандартним об’ємом пам’яті для телефонів були 32 і 64 ГБ, то зараз навіть бюджетні моделі оснащують більш містким внутрішнім сховищем. Пошук по великих магазинах техніки дає наочний розподіл (на прикладі Розетки):

Найбільше число смартфонів (понад 1000 моделей у кожній категорії) оснащуються 128 і 256 ГБ внутрішньої пам’яті.

Близько 500 моделей, доступних у продажу, мають пам’ять об’ємом 512 ГБ.

Пам’ять 64 ГБ залишилася приблизно в 300 моделях.

Об’єм 32 і 16 ГБ можна знайти менш ніж у 100 смартфонах.

При цьому розподіл варіюється і за ціною: серед пристроїв вартістю до 7000 – 10 000 гривень пам’ять об’ємом 128 і 256 ГБ трапляється так само часто, як і в моделях середнього та високого цінового сегмента.

Низька безпека карти пам’яті

Багато власників карт пам’яті microSD звикли зберігати на них зроблені фотографії та відео, а іноді й зберігати на накопичувачі документи. Такий підхід хоч і економить місце у внутрішній пам’яті телефону, але ставить під загрозу збереження самих файлів на карті. Якщо пристрій загубиться, сторонні зможуть отримати доступ до особистих даних власника, навіть не маючи пароля до телефону – досить витягнути microSD і вставити її в інший пристрій, щоб побачити все, що зберігається на карті.

Низька швидкість роботи

Сучасні телефони підтримують стандарти внутрішньої пам’яті з високою швидкістю читання і запису. Це означає, що файли і додатки, що зберігаються на них, будуть миттєво відкриватися і запускатися. Зовнішня microSD працює набагато повільніше, тому її власник може зіткнутися з більш високим часом очікування.

І хоча багато виробників цим аргументом хочуть показати свою турботу про споживачів, деякі компанії говорять прямо: повільна робота карт пам’яті негативно позначається на репутації їхніх смартфонів. Так, якщо власник придбав новий телефон, але вставив у нього microSD, він може почати звинувачувати в її повільній роботі сам мобільний пристрій, навіть якщо він має найбільш просунутий стандарт внутрішньої пам’яті.

Оптимізація корпусу телефону

Відмову від слота під microSD, який поступово застаріває, багато компаній виправдовують тим, що корпус смартфона стає просунутішим, а місце, що звільнилося, використовується набагато ефективніше. Так, деякі смартфони вдається зробити тоншими, а в інших виробники розміщують більш ємні батареї, просунуті датчики або інші деталі.

Продаж підписок у хмарних сховищах

Деякі виробники смартфонів паралельно з випуском мобільних гаджетів пропонують і послугу зберігання файлів у хмарних сховищах. Для користувачів це зручна можливість зберегти будь-які дані без прив’язки до недовговічних фізичних носіїв, але, як і будь-яка інша підписка, для повноцінного використання вона потребує оплати. Так, Google має своє хмарне сховище Google Drive, а Apple і зовсім пропонує мінімальний об’єм пам’яті в смартфонах з метою просування iCloud.

Недоотримання прибутку

Хоча більшість смартфонів навіть бюджетного сегмента стали оснащуватися досить великим об’ємом пам’яті, деякі користувачі все ще звикли купувати пристрої на 32 і 64 ГБ. У їхньому випадку правдива інша ситуація – якщо смартфон з таким маленьким об’ємом пам’яті буде позбавлений слота під microSD, власник буде змушений переглянути своє рішення про купівлю та доплатити за ту саму модель, але з більшою пам’яттю. В іншому разі йому доведеться або постійно очищати внутрішній простір і економити його всіма можливими способами, або завчасно замінити свій пристрій на новий, коли пам’яті не залишиться зовсім.

Виробник же майже за будь-якого результату залишається в плюсі: або покупець доплатить і одразу купить смартфон з більшим об’ємом пам’яті, або раніше запланованого витратить гроші на нову модель. А якщо компанія надає і послуги хмарного сховища, то в такий спосіб вона змусить ще одну людину оформити на нього підписку.