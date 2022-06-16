Названо ознаки того, що вашому SSD скоро настане кінець

SSD вважається надійнішим за жорсткий диск, та й термін служби у нього більше. Але твердотільні накопичувачі теж виходять із ладу. За якими ознаками можна здогадатися про несправність SSD?





ПК довго зберігає файли

Причиною цього можуть бути пошкоджені сектори дисків. Ви також можете помітити загальну повільність комп’ютера або збій додатків. Часті помилки – ще одна ознака пошкоджених секторів. І в цьому випадку варто заздалегідь подумати про заміну SSD , щоб не втратити дані.

ПК часто зависає і вимагає перезавантаження

Файлова система набагато складніша, ніж здається, і її пошкодження може бути спричинене не лише SSD, а й іншими компонентами ПК. Наприклад, навіть неправильне вимкнення комп’ютера призведе до відновлення файлової системи.

Але SSD також можуть бути винуватцями: якщо на твердотільному накопичувачі є пошкоджені блоки або навіть проблема порту, результатом може стати пошкодження файлів.

ПК зависає під час перезавантаження

Як і у разі пошкодження файлів, існує безліч причин збою при перезавантаженні. Щоб бути впевненим, що справа саме в SSD, запустіть діагностику та відновлення пошкоджених файлів, наприклад за допомогою CCleaner . Форматування диска або навіть переустановка ОС також може вирішити проблему. Якщо жодне з цих рішень не допомогло, ви безперечно зіткнулися з відмовою SSD.

З’являється помилка “Диск доступний лише для читання”

Це найменш поширена ознака збою SSD, але якщо ви намагаєтеся зберегти дані на свій диск і отримуєте помилку “Доступний тільки для читання”, ваш SSD, швидше за все, скоро зламається. У цьому випадку, ви вже не зможете що-небудь зберегти на нього, проте вам все ще будуть доступні раніше записані дані, які ви зможете врятувати.

У будь-якому випадку не забувайте про важливість резервного копіювання вашої інформації до виникнення проблеми.