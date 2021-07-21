Українцям розповіли про наслідки постійного заряджання смартфону на 100 відсотків

Чи потрібно заряджати смартфон до 100%? Правда, що телефон обов’язково заряджати повністю? Користувачі смартфонів часто чують про те, що телефон обов’язково заряджати до 100% і лише потім знімати з зарядки. Розберемося, чи так це насправді.





Чи потрібно повністю заряджати смартфон?

Щоб зрозуміти, чи обов’язково повністю заряджати телефон до 100%, потрібно вивчити першоджерела цієї інформації. З’явилася вона в ті часи, коли у виробництві мобільних пристроїв використовувалися нікель-кадмієві та нікель-металогідридні акумулятори. Вони володіли ефектом пам’яті, через що їх потрібно було заряджати повністю.

Зараз смартфони працюють на літій-іонних і літій-полімерних акумуляторах. Вони позбулися ефекту пам’яті, тому батарея більше “не запам’ятовує”, на скільки відсотків її недозарядили в минулий раз.

Чому необов’язково заряджати смартфон до 100%?

Телефон необов’язково повністю заряджати не тільки через більш просунуті акумулятори і технології, а й через інші особливості. Наприклад, з кожним повним циклом заряду (з 0% до 100%) ємність акумулятора трохи знижується, відповідно, його термін служби зменшується. Заряджаючи телефон кожен раз до 100%, користувач нехай і незначно, але вкорочує життєвий цикл батареї.

Крім того, немає користі в мікроциклах зарядки. Вони починаються, якщо заряджений до 100% телефон залишається на зарядці, сідає до 99% і заряджається знову.

Зарядка до 100% може привести і до перегріву телефону, особливо, якщо використовується неякісний або неоригінальний зарядний пристрій. Важливо знати, що навіть при постійній повній зарядці мобільного пристрою його акумулятор прослужить 2-4 роки, що цілком влаштовує більшість користувачів.

Підсумки

Таким чином, заряджати телефон повністю необов’язково. Більше того, постійна зарядка до 100% незначно прискорює зношення акумулятора. Якщо користувач хоче збільшити термін роботи батареї, краще дотримуватись цих порад із зарядки АКБ.