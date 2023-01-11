Як уникнути безглуздих комісій та переплат, користуючись кредиткою: це потрібно знати всім

Більшість українських банків мають гнучку систему кредитування. Зокрема на картках, які вони видають своїм клієнтам, вже встановлений певний кредитний ліміт – сума, яку можна взяти в користування майже безкоштовно. Та насправді від любителів розраховуватися кредитними коштами банки отримують величезний прибуток. Як правильно користуватися кредиткою, щоб не дати банку на вас заробити?

Не знімайте з кредитки готівку

Навіть за зняття з кредитки власних коштів банк візьме щонайменше 1% комісії. Чималу суму стягнуть із власника карти і за переказ коштів. Причому в разі переказу власних грошей, розміщених на кредитці, відсоток буде трохи нижчим. А якщо вся сума, що переказується, взята в кредит – ця операція дозволить банку непогано на вас заробити.

Розраховуйтесь кредитною картою онлайн

При оплаті кредиткою товарів чи послуг комісія взагалі не знімається. Тож це безперечно найвигідніших спосіб користуватися позиченими у банку грішми. Крім того оплата в терміналі чи онлайн магазині є для банку цілком зрозумілою і так би мовити «прозорою» операцією. Тож якщо такі транзакції у вашій історії платежів переважатимуть, шанси на підвищення кредитого ліміту будуть куди більшими.

Пам’ятайте про термін погашення кредиту

Сумою, яка передбачена кредитним лімітом, власник карти зазвичай може користуватися безкоштовно або під мінімальний відсоток. Однак такі умови діють лише протягом певного строку. У більшості українських банків цей строк складає 2 місяці. Потім відсоток по кредиту різко збільшується. Тож якщо не повернути борг вчасно, доведеться заплатити ледь не удвічі більше.

Дотримуйтеся правил банку

Якщо за умовами кредиту вам потрібно щомісяця вносити певну суму (обов’язковий платіж), краще не порушувати це правило. Інакше банк може підвищити ставку за вашим кредитом. Наприклад у ПриватБанку на кредит до 20 000 грн річна відсоткова ставка дорівнює 51,76%. Але в разі найменшого порушення умов позички цей відсоток миттєво зросте до 81,6%.

Не використовуйте всю суму кредитного ліміту

Якщо у вас кредитний ліміт становить 10 000 грн і ви знімете одразу всю суму в банкоматі або здійсните переказ на карту, банк нарахує комісію за цю операцію. Деякі фінустанови можуть виявити лояльність і одразу збільшити ліміт на суму комісії. Інші оформлять комісію як ще один кредит. Таким чином кількість позичок почне непомітно для вас зростати. Найнебезпечніше в цій стуації «втягнутися» і почати розраховуватися зі старими кредитами за рахунок нових.