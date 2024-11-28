Українцям пояснили, чи можна випадково поставити шкідливу програму на смартфон

Шахраї не сидять склавши руки і вигадують дедалі нові способи «розводу» користувачів. Один із них стосується встановлення на їхні телефони шкідливого софту. Але чи так це просто і як застрахувати себе від подібної небезпеки?

Нове – це добре забуте старе. Саме такої думки дотримуються шахраї, воскрешаючи способи «розводу» простих користувачів, які вже добряче вкрилися пилом. Наприклад, зараз у моді розсилка провокаційних повідомлень на кшталт: «Це ти на фото» з прикріпленим до них вкладенням у вигляді шкідливої програми.

Як не попастися на вудку шахраїв

На щастя, що б не говорили хейтери, але Android – це досить надійна операційна система з чудовим балансом між безпекою та гнучкістю. На відміну від тієї ж iOS вона без проблем дає змогу встановлювати сторонній софт зі скачуваних APK-файлів, але попереджає про ризик таких дій. Тому встановити якусь програму випадково у користувачів точно не вийде. Принаймні, у тих користувачів, які читають спливаючі повідомлення і підходять до процесу хоча б трохи обдумано.

Так, у випадку з описаними вище повідомленнями, замість фотографій до них прикріплюють APK-файли програм з усіма наслідками, що випливають звідси. І якщо під час скачування звичайної фотографії вам достатньо просто тапнути по ній і подивитися зображення, що відкрилося, то під час спроби «відкрити» в такий спосіб інсталяційний файл програми на екрані з’явиться повідомлення з пропозицією встановити ПЗ. І вже той факт, що «фотографія» просить її встановити, має викликати підозри у будь-якого розсудливого користувача.

Причому все це за умови, що ви вже встановлювали завантажуваний за допомогою месенджера софт. Якщо ж ви цього не робили, алгоритм його встановлення ще більше ускладниться. І насамперед Android запитає дозвіл користувача на встановлення додатків із певних джерел.

До речі, витік персональних даних можливий і при дотриманні всіх пересторог власниками Android-смартфонів. Адже вірус може заразити не тільки цей гаджет, а й роутер, через який проходить увесь домашній та офісний трафік.

Підсумки

Інакше кажучи, для того, щоб не попастися на такий виверт шахраїв, досить читати повідомлення, що видаються Android, і «увімкнути» логіку. А чого робити точно не варто, так це не читати вміст спливаючих вікон, бездумно тапаючи на кнопку «ОК» або «Встановити».