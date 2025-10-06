Світ готується до літаючих автомобілів: майбутнє вже поруч

Мрія про машину, здатну їхати по трасі і підніматися в небо, десятиліттями залишалася символом футуризму. У 2025 році кілька проектів наблизили цю ідею до реальності: з’явилися серійні та передсерійні зразки, які відповідають вимогам дорожнього законодавства, поміщаються в гараж і змінюють режим руху всього за кілька хвилин.

PAL-V Liberty (Нідерланди)

PAL-V Liberty — перший у світі автожир, дозволений для експлуатації на дорогах загального користування. На відміну від вертольота, його ротор обертається зустрічним потоком повітря, створюючи підйомну силу без окремого приводу. На шосе транспорт розвиває до 160 км/год, в повітрі — близько 180 км/год. Складаний гвинт і триколісна компоновка дозволяють без зусиль паркувати машину в стандартному гаражі.

Два двигуни Rotax потужністю 400 к.с. забезпечують запас ходу приблизно 1 300 км на землі і до 500 км в повітрі. Для зльоту потрібна коротка смуга, а посадка займає всього близько 30 метрів. Вартість версії Sport Edition починається від 399 000 доларів, Pioneer Edition — від 599 000 доларів.

Alef Model A (США)

Alef Model A став першим автомобілем з електричним приводом і вертикальним зльотом, який отримав спеціальний сертифікат льотної придатності FAA. Він здатний долати близько 200 миль по дорогах і 110 миль у польоті. Завдяки компактним розмірам його можна залишити на звичайній парковці.

Швидкість на шосе обмежена 25 милями на годину через класифікацію як низькошвидкісний транспортний засіб. Характеристики в повітрі поки не розкриваються повністю. Компанія розраховує почати поставки до кінця 2025 року, орієнтовна ціна — близько 300 000 доларів.

Klein Vision AirCar (Словаччина)

AirCar трансформується в літак менш ніж за дві хвилини: крила і хвіст складаються завдяки спеціальній механіці. На землі машина розганяється до 200 км/год, в повітрі — до 249 км/год, запас ходу становить приблизно 1 000 км. Модель сертифікована для Європи і пройшла понад 170 годин випробувань, включаючи сотні зльотів і посадок.

Двигун V6 потужністю 280–340 к.с. у поєднанні з сучасними системами управління і надійними механізмами складання забезпечує стабільну роботу. Ціна оцінюється від 800 000 до 1 000 000 доларів.

Samson Sky Switchblade (США)

Switchblade — спортивний триколісний автомобіль з автоматичним випуском крила за три хвилини. На трасі він розвиває понад 201 км/год, у повітрі досягає швидкості близько 305 км/год, дальність польоту — приблизно 450 миль. Гібридна силова установка дозволяє використовувати як автомобільне, так і авіаційне паливо.

Ціна — близько 170 000 доларів, що робить модель доступною для приватних пілотів. Недавні випробування підтвердили керованість і працездатність схеми в різних режимах.

AeroMobil 5.0 (Словаччина)

AeroMobil 5.0 оснащений гібридним мотором, сучасними системами навігації і можливістю вертикального старту. У польоті швидкість досягає приблизно 200 км/год, на дорозі — близько 160 км/год. Машину демонстрували на авіасалонах, де тестові польоти підтвердили стабільність роботи при зміні режимів.

Поставки розраховані на клієнтів, які планують перельоти між містами і міжнародні маршрути. Вартість становить кілька мільйонів доларів, що пояснюється складною конструкцією, дорогою електронікою і вимогами сертифікації.

XPeng X2 (Китай)

XPeng X2 — електричний двомісний літальний апарат з вертикальним зльотом і посадкою, орієнтований на міські маршрути. Максимальна швидкість — близько 130 км/год. Його переваги — компактні розміри, низький рівень шуму і маневреність в умовах щільної забудови. Використання легких композитів і систем активної безпеки робить X2 підходящим кандидатом для міських сервісів аеромобільності.

Конструкція розрахована на просте обслуговування та інтеграцію в існуючу транспортну мережу, що знижує витрати для операторів повітряних таксі та корпоративних парків.

ASKA A5 (США)

ASKA A5 поєднує можливості вертикального і короткого зльоту. Машина розрахована на чотирьох пасажирів, максимальна швидкість у повітрі — близько 150 миль на годину. Дальність польоту в залежності від режиму становить 150–250 миль. Розробка орієнтована на регіональні маршрути і сімейні поїздки між містами.

Апарат вже демонструвався на виставках, включаючи CES. Обсяг попередніх замовлень перевищив 50 мільйонів доларів, що свідчить про високий інтерес ринку. Виробник робить ставку на відповідність екологічним нормам і поступове проходження сертифікаційних процедур.

Для довідки. VTOL — вертикальний зліт і посадка; такі апарати можуть використовувати невеликі майданчики без повноцінної ЗПС. STOL — короткий зліт і посадка; їм потрібна невелика смуга, але вони перевозять більше корисного навантаження. Автожир — літальний апарат з ротором, який обертається за рахунок потоку повітря, а не двигуна, що спрощує конструкцію і підвищує безпеку на малих швидкостях.

Розвиток технологій і оновлення норм сертифікації поступово перетворюють літаючі автомобілі з концептів на реальні продукти. У найближчі роки такі машини почнуть з’являтися на дорогах і в небі, пропонуючи практичну альтернативу між наземним транспортом і польотом.