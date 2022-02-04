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Експерти розповіли, на що звернути увагу при виборі бюджетного ноутбука

04.02.2022
2 хв. на прочитання

Вартість комп’ютерної техніки вже третій рік б’є всі рекорди. Більш-менш «середній» ноутбук продається за ціною понад 20 тисяч гривень. А якщо потрібний лептоп для навчання, і грошей немає? Давайте розглянемо, на що звертати увагу при виборі такого пристрою.


Бренд

Будь-який відомий, той, що на слуху. В принципі, тут особливої ​​різниці немає – іноді ноутбук відомої фірми і безіменний пристрій можуть випускати на одному заводі. А постачальники комплектуючих зазвичай серйозні світові бренди. Пов’язано це із складністю виготовлення. Просто, як то кажуть, «в гаражі» неможливо створити процесор чи жорсткий диск. У нашій практиці були ситуації, коли пристрій відомого бренду виходив з ладу рівно через рік від гарантії, а безіменний ноутбук, куплений на Алі, досі служить.

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Екран

Недорогий пристрій у більшості випадків матиме матрицю низької якості TN. Тут важливі 2 параметри: роздільна здатність та кути огляду. Чим більша роздільна здатність, тим якісніша картинка. Кут огляду щонайменше 160 градусів. Запас яскравості теж має значення – не менше 200 кд/м2. На жаль, ці параметри не завжди вказані в характеристиках пристрою.

Процесор

Ідеально для бюджетного ноутбука – Intel Core i3 або AMD Ryzen 3. У крайньому випадку звернути увагу на 4-х ядерні Pentium’и від Intel – N5000 або N5030. Чим більше ядер та частота, тим краще. Однак, у бюджетних пристроях дані параметри не можуть бути надто високими.

Накопичувач

Бажано, щоб ноутбук був укомплектований SSD-накопичувачем. Нехай буде мало гігабайт, але SSD дає значний приріст швидкості.

Важливий момент: якщо в параметрах вказано eMMC, не варто брати такий пристрій. Справа в тому, що тип пам’яті eMMC, за фактом, є звичайною флешкою, яка розпаяна на материнській платі. Краще хай буде повноцінний SSD накопичувач.

Оперативна пам’ять

Просте правило – чим більше, тим краще. При виборі бюджетного апарату важливим є лише один параметр — кількість гігабайт. Не варто розглядати варіанти з двома або трьома гігабайтами пам’яті. Лише від 4-х. Якщо пристрій підтримує розширення пам’яті (має вільний слот), можна взяти на два гігабайти і наростити до 4-х або на максимум, який підтримується.

Відеокарта

Тут варіантів немає – у 99% вона буде вбудована.

Все інше, як правило, вторинне і не має особливої ​​важливості, тому що краще чи гірше просто не може бути. Камера, мікрофон, динамік, картридер – все це вже буде вбудоване. Обов’язково вивчайте відгуки до конкретної моделі на різних сайтах.

Не варто брати дуже дешевий апарат: він буде надто повільним і доведеться вибирати між відкритим браузером та текстовим редактором. Якщо ноутбук йде з Windows, то на ньому зазвичай встановлена ​​10 версія. Можна заощадити, купивши пристрій без операційної системи та встановити на нього самостійно Windows 7 – швидкість роботи буде вищою.

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04.02.2022
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