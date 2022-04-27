Google Chrome забиває пам’ять смартфона – що робити?

Коли на смартфоні залишається мало вільного місця, користувачі починають шукати програми, що забивають пам’ять. Одна з них – мобільний браузер Google Chrome. Спочатку він важить небагато, але згодом програма накопичує кеш, який і займає дуже багато місця.





При активному використанні браузера розмір тимчасових файлів може досягти кількох гігабайтів. Якщо періодично їх не очищати, Google Chrome почне забивати пам’ять і заважати інсталяції інших програм.

Чому Google Chrome забиває пам’ять смартфона?

Велику частку всього розміру програми Google Chrome займає її кеш. Це тимчасові файли, які формуються під час відвідування різних сайтів. Кеш дозволяє швидше завантажувати інформацію на сторінках, які користувач відвідує повторно. Крім того, тимчасові файли допомагають заощадити трафік мобільного інтернету, оскільки зображення та інші файли відвіданих сайтів вже є в кеші.

При очищенні кеша з пам’яті телефону не видаляються завантажені через браузер файли, тому не потрібно хвилюватися про втрату важливих даних. Єдиний недолік видалення тимчасових файлів у тому, що сторінки звичних сайтів можуть завантажуватися трохи повільніше, ніж зазвичай.

Google Chrome зберігає іншу інформацію, яка меншою мірою впливає на його розмір:

Історію відвіданих сторінок у браузері.

Файли cookie.

Індивідуальні налаштування відвідуваних сайтів.

Паролі та дані для автозаповнення (логіни, адреси електронної пошти тощо). Цей пункт не слід очищати, оскільки місця він займає зовсім небагато, а всі дані для входу на сайти доведеться вбивати заново.

Як правильно очистити дані Google Chrome?

Щоб очистити тимчасові файли в налаштуваннях смартфонів, необхідно:

Відкрийте список усіх програм, які зберігаються на пристрої. Знайти у ньому Chrome. Вибрати розділ «Використання пам’яті». Натиснути на дію “Очистити кеш”.

Крім кешу в цьому розділі є рядок “Дані” – це інформація, яку браузер накопичив за час його використання, наприклад, розташування користувача, його акаунти та багато іншого. Згодом ці дані можуть стати неактуальними, але все ще зберігатимуться та забиватимуть пам’ять телефону. Якщо розмір їх занадто великий, для повного очищення можна вибрати дію «Видалити дані».

У налаштуваннях смартфона видаляється основний кеш браузера, але частково тимчасові файли, а також інша інформація все ще зберігаються у внутрішній пам’яті. Очистити їх можна за допомогою настройок самого браузер:

Відкрити мобільний додаток Google Chrome. Натиснути на трикрапку у правому верхньому кутку екрана. Вибрати рядок “Параметри”. У розділі «Основні» вибрати підрозділ «Конфіденційність та безпека». Вибрати дію “Очистити історію”.

У вкладці «Основні налаштування» потрібно вибрати часовий діапазон «Весь час». Потім необхідно встановити галочки поруч із пунктами, які потрібно очистити. Те саме потрібно зробити у вкладці «Додаткові налаштування». Після цього залишається вибрати дію “Видалити дані” і пам’ять буде очищена.