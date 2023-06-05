В Україні стають популярними Wi-Fi-роутери із сім-картою: які їх нюанси

Багато хто з українців зараз купує Wi-Fi-роутер із сім-картою – це зручно в тому випадку, якщо є проблеми з кабельним підключенням. Допустимо, доступ в інтернет часто пропадає з вини провайдера.

Після того, як зник інтернет, маршрутизатор автоматично переключиться на мобільного оператора, і користувач не залишиться без доступу до мережі. Здавалося б, все гаразд, але є нюанси. Поговоримо про них.

Потрібно платити за тариф

Бажано, щоб усередині Wi-Fi-роутера стояла сім-карта з безлімітним тарифом (з повним анлімом сьогодні дуже туго) і з великою кількістю гігабайт. За це щомісяця доведеться викладати певну суму, навіть якщо інтернетом не користувалися. Існують спеціальні тарифні плани для роутерів — траплялися випадки, що при використанні звичайного тарифу мобільний оператор відключав сім-карту.

Тут як пощастить, але заощадити не вийде. Використовувати помегабайтну тарифікацію не варто — якщо відключення відбудеться в той момент, коли підключені до роутера пристрої оновлюються або відбувається завантаження даних?

Перемикання не завжди миттєве

У випадку, якщо ви спілкуєтеся по аудіо або відеозв’язку, то, швидше за все, дзвінок обірветься. Перемикання не буде моментальним, невелика затримка все одно має місце. До того ж зміниться IP-адреса, і це може не сподобатися будь-якому програмному забезпеченню, яке працює з Інтернетом.

Не завжди хороша швидкість

Якщо ви підключені до інтернету кабелем, то, швидше за все, ваша швидкість 100 Мбіт/сек і вище. Мобільні мережі зараз працюють у 4G, швидкість якого рідко перевищує 30 Мбіт/сек. До того ж, можливо, роутер підключиться за старішим стандартом 3G, де швидкість буде кілька мегабіт.

Такої швидкості не вистачить для кількох пристроїв та комфортного використання Інтернету. Також може бути ситуація, коли роутер знаходиться десь у кутку між двома стінами — у цьому випадку навіть на 4G швидкість може бути суттєво знижена через перешкоди.

Роутеру потрібне джерело живлення

У разі, якщо відключення інтернету сталося через різке відключення електрики, то роутер потрібно заживити від джерела резервного живлення (ДБЖ). Ноутбук працює від акумулятора, смартфон також, а всередині роутера батареї немає. А це додаткові витрати на придбання джерела безперебійного живлення, якщо в будинку немає стаціонарного ПК.

Висновок

Wi-Fi-роутер із сім-картою підійде, якщо потрібно не втратити доступ до мережі раптово. Потрібно кілька секунд, і станеться перемикання. Швидкість, звичайно ж, не та, але без доступу до мережі користувач не залишиться.