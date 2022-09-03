Магніти небезпечні для смартфонів та ноутбуків – міф чи ні?

На форумах та в соціальних мережах користувачі із завидною постійністю задаються питанням, чи можуть магніти пошкодити компонентах смартфонів, планшетних ПК та іншої електроніки. Спробуємо розібратися, наскільки обґрунтовано ці побоювання.





Побоювання користувачів з’явилися не на рівному місці. Лічені роки тому, в епоху FDD та електронно-променевих трубок вплив магнітів на техніку відчувалося досить сильно. Так, достатньо було провести магнітом над дискетою, щоб при спробі відкрити її на ПК система повідомила, що носій не відформатовано. При намагнічуванні кінескопів у ЕПТ-дисплеїв порушувалася кольоропередача, а на екрані з’являлися смуги, плями та інші артефакти. Але зараз справа інакша.

Вплив магнітів на смартфони

У смартфонах стає все менше елементів, схильних до впливу зовнішніх магнітних полів. Магніт не вплине ні на пам’ять, ні на NFC, ні на SIM-карту, ні навіть на динамік і акумулятор.

Однак чохли та автомобільні тримачі з магнітами все ще можуть вплинути на роботу мобільних пристроїв. Так, подібні аксесуари категорично не можна використовувати з старими розкладушками і слайдерами з герконовими електромагнітними датчиками. Під впливом магніту такий гаджет може вийти з ладу без можливості розблокування. У сучасних смартфонах використовують сенсори Холла. Від цих датчиків залежить робота: магнітометра,

опції включення та відключення дисплея в моделях, що розкладаються,

компаса та пов’язаного з ним навігаційного ПЗ (у тому числі карт). На ці функції магніт автомобільного тримача вплинути теоретично може. Однак вплив має бути досить тривалим. Також, наприклад, Apple попереджає користувачів своїх пристроїв, що магніти та намагнічені пластини деяких аксесуарів можуть спричинити перешкоди на камері гаджета. Зокрема, це стосується нестабільної роботи функцій автофокусування та стабілізації. Імовірність збоїв невисока, проте її варто враховувати при виборі аксесуарів від сторонніх виробників. Вплив магнітів на ПК З накопичувачів епохи магнітних дисків у побуті на даний момент залишилися лише HDD. Не вдаючись у технічні деталі, відзначимо, що магніт може викликати втрату даних на жорсткому диску. Але для цього потрібний дуже сильний магніт. Так, на відстані 0,1 см від об’єкта найпотужніший магніт силою зчеплення 200 кг створює магнітне поле лише 0,3 Тл. Для HDD потрібна індукція мінімум 0,5 Тл. Вплив магнітів на дисплеї У жодному із сучасних типів дисплеїв , чи то LCD, LED чи OLED, немає внутрішнього магнітного поля. Магніти на них ніякого впливу надати не можуть, хоч би якими потужними вони були.