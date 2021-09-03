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Таблетки від коронавірусу надійдуть у продаж до кінця цього року
Pfizer планує до кінця року випустити в продаж таблетки від коронавируса
Фармацевтична компанія Pfizer починає завершальний етап тестування таблеток від коронавірусу на пацієнтах з симптомами Covid-19. Цю інформацію повідомило агенство Reuters у четвер, 2 вересня.
Випробування будуть проводити на 1140 дорослих, які не потребують госпіталізації.
Компанія планує розробити противірусну таблетку PF-07321332, яка при перших симптомах Covid-19 заблокує ключовий фермент, необхідний для розмноження коронавірусу.
Відзначимо, Pfizer планує до кінця року випустити в продаж таблетки від коронавируса.
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