Hardnews

Таблетки від коронавірусу надійдуть у продаж до кінця цього року

Pfizer планує до кінця року випустити в продаж таблетки від коронавируса

03.09.2021
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коронавірус

Фармацевтична компанія Pfizer починає завершальний етап тестування таблеток від коронавірусу на пацієнтах з симптомами Covid-19. Цю інформацію повідомило агенство Reuters у четвер, 2 вересня.


Випробування будуть проводити на 1140 дорослих, які не потребують госпіталізації.

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Компанія планує розробити противірусну таблетку PF-07321332, яка при перших симптомах Covid-19 заблокує ключовий фермент, необхідний для розмноження коронавірусу.

Відзначимо, Pfizer планує до кінця року випустити в продаж таблетки від коронавируса.

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03.09.2021
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