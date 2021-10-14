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Експерти звинувати Android-смартфони в стеженні за користувачами

14.10.2021
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Навколо популярних смартфонів на Android розгорається новий скандал. Дослідники з Единбурзького університету в Великобританії і Трініті-коледжу в Дубліні, Ірландія, виявили, що мобільні пристрої займаються збором даних про користувачів і відправляють інформацію третім сторонам.


За їх словами, популярні смартфони, такі як Samsung, Xiaomi і ряд інших, отримують інформацію про діяльність користувача від системних сервісів (включаючи дані про те, як власник пристрою використовує різні додатки).

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Обсяг інформації і дій користувача, який передається третім сторонам, дослідники назвали “значним”, передає TechRadar.

Однак в Google поспішили розвіяти туман і відкинули звинувачення. “Ці дані необхідні для основних сервісів пристроїв, таких як push-повідомлення та оновлення програмного забезпечення в різноманітній екосистемі пристроїв і програмних збірок”, – відзначили в компанії, пославшись на власний довідковий центр.

Таким чином, судячи з усього, британські та ірландські дослідники всього лише детально вивчили, як саме працюють смартфони на Android в повсякденному режимі. Ні для кого не секрет, що сучасні мобільні девайси щохвилини збирають величезний обсяг даних про своїх власників, щоб ділитися нею з рекламними мережами і багатьма іншими зацікавленими компаніями. Користувацька приватність від цього страждає вкрай рідко – до цифрового профілю не прив’язуються ні ім’я, ні прізвище, ні інші чутливі дані, які людина не хотіла би розголошувати.

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14.10.2021
1 хвилина на прочитання

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