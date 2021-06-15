Українцям розповіли, як стати «нецікавим» для телефонних шахраїв

Більшості українців з певною періодичністю телефонують самі різні незнайомці. Вони представляються ким завгодно, але тільки не власним ім’ям. Це шахраї, які хочуть тільки одного – обдурити вас, отримати ваші гроші і персональні дані. Всі їх дії побудовані відповідно до визначених алгоритмів. Щоб залишитися «при своїх» потенційній жертві потрібно зовсім небагато – порушити ці алгоритми, позбавити шахрая впевненості в собі, перевести розмову в іншу площину.





Здається, що це просто, але по факту справу доводиться мати з добре підготовленими психологами, які грамотно прораховують варіанти розвитку розмов. Проте шанси взяти верх в словесному поєдинку все ж є і потрібно обов’язково скористатися ними. Шахраї, встановивши контакт, починають тиснути на слабкі місця і часто знаходять їх, граючи на типових слабкостях і страхах. Важливо не піддатися першим враженням, взяти невелику паузу і переконати самих себе в тому, що ви нічого не зобов’язані робити з того, що вам диктує голос в трубці.

Якщо ви вважаєте себе вразливою і довірливою людиною, накладіть табу на будь-які дії з фінансами, які потрібно виконати негайно без обдумування і перевірки. Важливо збити шахрая з наміченої ним канви бесіди. Зробити це можна задаючи питання. Наприклад, спокійно і виразно можна попросити назвати повне найменування організації, яку представляє той, хто телефонує з зазначенням юридичної адреси, ІПН, номера телефону. Чим спокійніше і невимушеніше будуть задаватися питання, тим більше шансів, що шахрай вирішить знайти собі більш довірливу жертву.

Експерти звертають увагу на те, що шахраї спеціально ведуть розмову так, щоб у людини не було часу на прийняття рішення. Ось тут і треба насторожитися – будь-яка проблема може потерпіти. Почувши в трубці щось «тривожне і термінове», потрібно дорахувати до десяти і завершити розмову, уникаючи слів і виразів, які можуть бути використані, як ваша згода на що-небудь. Наприклад, досить виразно попередити про те, що ви вже записали даний діалог і самі зателефонуйте в організацію, яку зараз «представляє» шахрай.

Другою ефективною лінією поведінки може стати зміна ролей в діалозі. Візьміть ініціативу і почніть послідовно задавати самі різні питання, наполягаючи на відповідях. Збудуєте якусь психологічну дистанцію, яка буде влаштовувати вас. Уточнюйте подробиці і деталі, найрізноманітніші і малозначні. Є великі шанси на те, що шахрай «спалиться» на них і перестане докучати. Виключіть поспіх при прийнятті рішень. Такий підхід дозволить зберегти кошти на рахунках і переконає злочинців в вашому професіоналізмі.