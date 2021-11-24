iPhone подорожчали на вторинному ринку

Нові iPhone 13 зберегли рекордний відсоток від своєї вартості через два місяці після виходу на ринок. Це випливає зі звіту сервісу продажу смартфонів SellCell.





Фахівці компанії вивчили вартість нових смартфонів Apple, які користувачі сервісу продавали через місяць та два місяці після релізу лінійки. З’ясувалося, що серія флагманів iPhone 13 показала рекордний рівень амортизації. Як пояснили фахівці, через два місяці після виходу девайсів у продаж їхня вартість на вторинному ринку знизилася лише на 25,5 відсотка щодо первісної ціни. При цьому деякі топові моделі спочатку подешевшали, а потім подорожчали.

“По закінченні першого і другого місяців iPhone 13 втратив до 50 відсотків менше вартості, ніж iPhone 12”, – зазначили автори, назвавши цю динаміку рекордною в лінійці смартфонів Apple. Винятково низька амортизація пов’язана із дефіцитом нових флагманів американського бренду.

Так, через місяць після виходу iPhone 13 із накопичувачем на 128 гігабайт, оцінений у 799 доларів, подешевшав до 610 доларів, через два місяці – до 570 доларів. Топовий iPhone 13 Pro Max з одним терабайтом пам’яті, доступний за 1599 доларів, спершу подешевшав до 1160 доларів, а ще за місяць подорожчав до 1181 долара.