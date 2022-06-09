Xiaomi випустила нову приставку до ТВ під назвою Mi Box 4S Max

Xiaomi продовжує радувати своїх фанатів корисними пристроями. Вчора компанія представила сучасну версію своєї хітової приставки для ТБ – Mi Box 4S Max. Новинка значно покращилася щодо характеристик, але разом з цим додала у вартості.





Пристрій із компактними розмірами 95 x 95 x 16 мм має під капотом процесор Amlogic S905X3, оснащений графічним ядром Mali-G31 MP2. Асистують чіпсету 4 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ постійної. Для підключення до телевізора передбачений порт HDMI 2.1, також є вбудований Wi-Fi модуль, що розпізнає 2.4 та 5 ГГц діапазони, та класичний USB для периферії.

З основних можливостей Mi Box 4S Max виділяють можливість декодування відеопотоку в 4К та 8К, а також підтримку звуку Dolby Atmos та DTS. Інтерфейс приставки буде знайомий усім, хто користувався смартфонами Xiaomi – вона працює під керуванням версії MIUI для телевізорів.

За бажанням пристрій можна впровадити в екосистему Mijia, а для керування передбачено не тільки Bluetooth-пульт, але й голосовий помічник XiaoAI. З інших фішок – Mi Box 4S Max підтримує софт та ігри з власного магазину програм, а також може дублювати зображення з екрана телефону на телевізор.

За такого великого функціоналу приставка отримала цілком демократичний цінник $75. Поки що вона продається тільки в Китаї, і вже скоро новинку можна буде замовити з сайту AliExpress.