Україні перепадуть ракети «пекельне полум’я»: на що вони здатні

За підсумками Рамштайн-5 стало відомо, що Норвегія передасть на озброєння ЗСУ 160 ракет Hellfire. Дослівно назва перекладається як «пекельне полум’я». Їх відправлять у комплекті із пусковими установками та блоками наведення.





Ракети класу «повітря-земля» Hellfire (AMG-114) дуже прості в експлуатації. Вони оснащенні напівактивною лазерною та активною радіолокаційною системою наведення. Їх в основному використовуватимуть для берегової охорони.

Норвегія вирішила зняти ці ракети із власного озброєння, через те, що вони їй просто не знадобились. Перед відправкою в Україну їх перевірять на боєздатність. Також відомо що бійці ЗСУ вже пройшли навчання, та знають, як запускати Hellfire.

Що відомо про Hellfire (AMG-114)

Основні носії для Hellfire (AMG-114) вертольоти, але з 2002 року їх можна встановлювати на БПЛА MQ-1 Predator. Спочатку AMG-114 розробили як ПТУР, та згодом вдосконалили. Основні технічні характеристики наступні:

довжина 1,6 — 1,8 м;

діаметр 178 мм;

маса до 50 кг;

двигун Thiokol M120E1, тяга 250 кг;

швидкість польоту 425 м/с.

А тепер найцікавіше, на полі бою «пекельне полум’я» можна використовувати по-різному: автономно (запустив й забув), та з зазначенням цілі ззовні. Також можливі 4 режими стрільби. Їх можна запускати для захвату цілі ще до її запуску, а також із затримкою підсвічування цілі при запусках.

У цьому випадку екіпаж не може бути упевненим на 100% в ураженні цілі, але ракета є майже непомітною для систем ППО.

Останні два режими дозволяють запускати ракети та маскувати їх. Hellfire (AMG-114) запускають з установок М272 та М299. Дальність польоту сягає 12 км. У березні 2002 року під час проведення спецоперації «Анаконда» в Афганістані було здійснено перший запуск ракети із БПЛА.