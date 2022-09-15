VDS серверы: кому нужны, в чем преимущества, где арендовать

Аренда серверов появилась фактически одновременно с интернетом. Для запуска сайтов, онлайн-игр, приложений компаниям нужны были мощности и ресурсы, которые купить не могли по разным причинам. В сфере IT-технологий в аренду начали предлагать VPS и VDS сервера.





В Украине лидером на рынке аренды VDS серверов являеться компания Deltahost. У нее есть готовые решения для корпоративных клиентов, Forex, C1, интернет-магазинов. Всегда помогут и расскажут: что к чему. Работу делают быстро, без опозданий.

В каких случаях необходима аренда серверов VDS

VDS стоит дороже, но используется для масштабных проектов. Самостоятельно установить оборудование, заниматься его технической поддержкой достаточно затратно. Более того, это требует определенных знаний и навыков. А вот арендовать на время — удобно и выгодно.

Выделенный сервер — это физическая машина, которую провайдер выдает клиенту на время аренды. Это ни ячейка, ни симулятор. Аренда сервера VDS необходима для получения большого объема ресурсов, чтобы обеспечить стабильную работу сайту, игре, магазину и тд.

VDS необходим в том случае, когда VPS просто не сможет потянуть объем работы. Для примера возьмём молодой развивающийся сайт. Сначала его посещаемость в день до 500 человек (условно), идет время, площадка набирает популярность и количество ее ежедневных гостей вырастает до 10-12 тысяч людей в день. Пора переходить на новую ступень развития. В этом случае уместна аренда сервера VDS.

Или клиент хочет обеспечить высший уровень безопасности сайту, засекретить данные и получить большую производительность. VDS — лучшее решение. Может потребоваться полный доступ к серверу, даже root-доступ и настройки. Логично арендовать выделенный сервер.

Что нужно учесть при аренде серверов VDS

Аренда серверов дает много возможностей для ведения бизнеса в интернете. Клиент получает в распоряжение все мощности машины, при желании может установить свое ПО, а также:

добавить объем памяти в пару кликов;

добавлять, удалять файлы по своему усмотрению;

не волноваться о том что сайт может лечь в какой-то момент;

не переживать о замене старых компонентов.

Клиент получает отдельный IP-адрес, что очень важно для кибербезопасности. В отличие от виртуального хостинга тут расширено количество технологических решений на любой ОС: от Linux до Docker.

На что обратить внимание при выборе VDS

Базовые сведения, которые помогут не потратить деньги в пустую станут полезны каждому новичку. Если кто-то столкнулся с проблемой: какой сервер арендовать, как минимум необходимо понимать, какая ОС нужна. Далее важно учитывать ресурсы процессора и помнить о таких характеристиках, как:

vCPU (количество ядер, их коэффициент и др.);

оперативная память;

локальный диск и его характеристики (SSD, HDD, минимальный размер пространства и др.);

расположение дата-центра;

пропускная способность канала связи.

Сегодня на рынке среди хостеров большой выбор компаний, которые предлагают услуги аренды, но найти надежного поставщика услуг по-прежнему трудно. Много жалоб поступают на слабую техподдержку, необоснованно завышенные цены, медленность работы.

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