Китай створив ракету, яка частину свого шляху долає під водою на глибині 100 метрів

Китай за останні 2 роки змістив акцент у воєнній інженерії на розробку протикорабельних ракет. Навесні вони представили нові гіперзвукові системи YJ-21.





Військові аналітики вважають, що їх створили для ураження кораблів ВМС США. Конфлікти навколо Тайваню не дають спокою владі КНР. Також не виключено, що китайці хочуть послабити сили Америки у водах Тихого океану в цілому. Найближчим часом чекати загострення конфлікту не слід, йому і так вже майже 100 років (з 1949 року).

Запуск ракети YJ-21 проводили з корабля Type 055. Це найбільший та найсучасніший есмінець, що є на озброєнні китайського флоту. Корабель має 112 ракетних ланок вертикального запуску.

Що відомо про нові розробки ракет

Тепер стало відомо ще про одну розробку. Нова гіперзвукова ракета зможе занурюватись під воду. Довжина її сягає 5 метрів. Ракета може набирати висоту до 10 км, та рухатись зі швидкістю 2,5 тис. км/год.

Пролетівши дистанцію у 200 км ракета зможе зануритись під воду і продовжити так рухатись ще 20 км зі швидкістю 360 км/год. Занурення відбувається тоді, коли ціль потрапляє у радіус 10 км.

Також нові ракетні системи зможуть ухилятись від ПРО, змінювати курс та занурюватись на глибину до 100 м. Найбільше складнощів під час розробки виникає із силовою установкою. Необхідно, щоб вона була однаково потужною у повітрі та у воді. Китайські інженери сподіваються, що зможуть розв’язати цю проблему, застосувавши такий хімічний елемент, як Бор.

Оскільки швидкість всього 2,5 тис. км, то таку зброю вважати дійсно ефективною не варто. Наприклад, швидкість балістичних гіперзвукових ракет 28 тис. км/год.

Сучасні системи ПРО на військових кораблях зможуть перехоплювати такі снаряди. Під водою також є захисні системи. Поки зброя на етапі розробок. Коли з’явиться перший її прототип невідомо.