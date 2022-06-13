Що сьогодні відомо про флагманський Samsung Galaxy S23 Ultra судячи з рендеру корпусу

Презентація нових флагманів від Samsung – це завжди інтрига для шанувальників бренду. Співробітники компанії бережуть таємницю характеристик флагманів, проте інколи інформація про топові новинки потрапляє в мережу. І хоча презентація пристрою майбутнього запланована на лютий 2023 року, дещо про модель відомо вже зараз. Сьогодні знайомимо вас з топовим Samsung Galaxy S23 Ultra та його характеристиками.





На фото помітно, що модуль камер отримає оригінальний та преміальний дизайн. Корпус смартфона обіцяє нам камеру з 200-мегапіксельним основним об’єктивом замість 108-мегапіксельного у презентованому нещодавно флагмані 2022 року. Буде присутній і масивний перископний модуль, який дає надію на значні показники фокусної відстані. Також передбачені і кілька допоміжних камер для різних сценаріїв зйомки.

Фронтальна сторона пристрою має значні заокруглення на бокових межах дисплею, майже непомітну рамку навкруги нього та охайний виріз фронтальної камери.

З огляду на значну роздільну здатність камери можна зробити висновок, що об’єм внутрішнього накопичувача починатиметься зі 128 ГБ, тому що відзнятий контент, чи то фото, чи відео, потребуватиме немало простору на носії.

Оскільки цьогорічний флагман має вологозахист за стандартом IP68, можна прогнозувати цю ступінь безпеки і для наступного девайса. Смартфони серії S завжди отримують найміцніше скло на передній і тильній панелі, тому майбутній флагман також не стане виключенням.

Опираючись на товщину корпусу, можна зазначити, що ємність батареї лишиться на цьогорічному рівні, проте можливості швидкої зарядки, сподіваємось, суттєво покращать. Скляна тильна поверхня телефону вказує на наявність бездротової технології зарядки.

Безумовно, роз’єм встановлення S-Pen також у наявності, адже Samsung Galaxy S23 Ultra є продовженням лінійки Note, яка саме і мала цифровий вказівник з розширеною функціональністю. Його розташували на нижній грані, поруч із динаміком та портом Type-C.