Samsung відмовилася від одного з брендів смартфонів

Компанія Samsung вирішила не продовжувати реєстрацію товарної марки Galaxy Note. Про це повідомляє нідерландське видання Galaxy Club.





Журналісти виявили заявки про реєстрацію торгових марок Samsung на сайті південнокорейського регулятора. У базі знайшли документи, що підтверджують претензії корпорації на ряд брендів, пов’язаних зі смартфонами компанії. Зокрема, Samsung оновила юридичні документи стосовно серій Galaxy S, Galaxy Z, Galaxy A і Galaxy M.

Однак автори не змогли знайти згадку лінійки Galaxy Note. Це може говорити про те, що корейська корпорація остаточно відмовилася від одного зі своїх брендів. Журналісти вважають, що в Samsung не планують більше випускати флагманські пристрої серії Note.

Також в базі не знайшли документів, що стосуються бренду планшетів Galaxy Tab. При цьому останній гаджет вказаної серії – Galaxy Tab A7 10.4 – був випущений восени 2020 року.