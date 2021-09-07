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Samsung відмовилася від одного з брендів смартфонів

07.09.2021
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Samsung Galaxy Note 7

Компанія Samsung вирішила не продовжувати реєстрацію товарної марки Galaxy Note. Про це повідомляє нідерландське видання Galaxy Club.


Журналісти виявили заявки про реєстрацію торгових марок Samsung на сайті південнокорейського регулятора. У базі знайшли документи, що підтверджують претензії корпорації на ряд брендів, пов’язаних зі смартфонами компанії. Зокрема, Samsung оновила юридичні документи стосовно серій Galaxy S, Galaxy Z, Galaxy A і Galaxy M.

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Однак автори не змогли знайти згадку лінійки Galaxy Note. Це може говорити про те, що корейська корпорація остаточно відмовилася від одного зі своїх брендів. Журналісти вважають, що в Samsung не планують більше випускати флагманські пристрої серії Note.

Також в базі не знайшли документів, що стосуються бренду планшетів Galaxy Tab. При цьому останній гаджет вказаної серії – Galaxy Tab A7 10.4 – був випущений восени 2020 року.

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