Білл Гейтс назвав дурнями людей, які інвестиють в крипту та NFT

Поки одні переконані, що за криптовалютою майбутнє, інші продовжують вважати її однією великою мильною бульбашкою. Серед останніх виявився колишній глава Microsoft і за сумісництвом одна із найбагатших людей у ​​світі Білл Гейтс. У своєму виступі на конференції TechCrunch Sessions: Climate 2022 Гейтс рубав з плеча – дісталося і криптовалютам, і NFT.





На думку мільярдера, криптовалюти та NFT — це ринок, який рухається виключно настроями. А активи власників крипти — ще один приклад теорії «великого дурня» (greater fool theory). Суть цієї теорії в тому, що люди готові віддавати гроші за активи, які за фактом нічого не варті, сподіваючись, що одного разу знайдеться дурень, готовий заплатити за них ще більше.

А будь-який ринок, який спирається лише на віру та штучно накручені ціни, закінчує однаково. Рано чи пізно потік охочих вкластися вичерпається, попит обвалиться, разом з ним зваляться і ціни. У результаті власник залишиться з горою нікому не потрібних активів і підраховуватиме збитки.

Гейтс не пропустив можливості вколоти і власників Bored Ape Yacht Club – однієї з найдорожчих колекцій NFT у світі. «Звичайно, дорогі цифрові картинки мавп значно покращать світ», — саркастично зазначив мільярдер.

Як доказ своїх слів колишній глава Microsoft навів нинішню ситуацію в криптоіндустрії. За останні півроку біткоїн обвалився на 50%. І все через інвесторів, які віддали перевагу крипті стабільнішим активам. Постраждали від цього і криптовалютні компанії, ті ж Coinbase, Crypto.com та BlockFi вже звільняють співробітників через зниження торгів на ринках.

Але якщо в одному місці убуло, то в іншому прибуло. Падіння біткоїну призвело до збільшення інтересу до NFT-токенів. Дедалі більше людей готові віддавати реальні гроші за віртуальні картинки. За якусь добу обсяг торгів на платформі OpenSea зріс на 173%. Але Білл Гейтс явно в успіх NFT-трейдерів не вірить і заявляє, що не має наміру в цьому брати участь.