Повернення «Гри престолів» – вийшов новий трейлер “Дому драконів”

Нарешті HBO випустили новий, довший трейлер серіалу «Дому дракона». Шанувальники білявих аристократів-Таргарієнів не будуть розчаровані – у трейлері багато епічних сцен за їх участю, а також драконів та натяків на масштабну історію.





Серіал покаже розквіт Будинку Таргарієнов. У цьому приквелі до «Гри престолів» події відбуваються безпосередньо перед громадянською війною, яку влаштують сім’ї Вестероса. Громадянська війна передбачає крах Будинку Таргарієнов – він буде ослаблений внутрішньою боротьбою і, зрештою, майже знищений перед початком подій «Ігри престолів».

Серіал заснований на романі Джорджа Мартіна “Вогонь і кров” 2018 року. У ньому знялися Метт Сміт у ролі Деймона Таргарієна та Емма д’Арсі у ролі його суперниці – принцеси Рейніри Таргарієн.

Прем’єру серіалу заплановано на 21 серпня. Дім дракона транслюватимуть на HBO Max.