Viber знову доступний жителям окупованих територій

Вчора ми дізнались, що Viber заблокований самопроголошеною владою тимчасово окупованої Херсонської області. Цей крок спрямований на те, щоби відрізати сотні тисяч українців від спілкування з родинами, від джерел правдивої інформації в каналах державних установ та українських ЗМІ, та від доступу до критичних сервісів, наприклад, банківських.





Команда Rakuten Viber успішно підтримує роботу застосунку в Херсоні та області після вчорашнього блокування самопроголошеною владою. Зараз Viber знову повністю доступний для всіх користувачів в Україні.