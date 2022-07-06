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Viber знову доступний жителям окупованих територій
Вчора ми дізнались, що Viber заблокований самопроголошеною владою тимчасово окупованої Херсонської області. Цей крок спрямований на те, щоби відрізати сотні тисяч українців від спілкування з родинами, від джерел правдивої інформації в каналах державних установ та українських ЗМІ, та від доступу до критичних сервісів, наприклад, банківських.
Команда Rakuten Viber успішно підтримує роботу застосунку в Херсоні та області після вчорашнього блокування самопроголошеною владою. Зараз Viber знову повністю доступний для всіх користувачів в Україні.