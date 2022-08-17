Windows 11 чекає велике оновлення вже у вересні

Незабаром, 20 вересня, має відбутися реліз великого оновлення актуальної Windows — Windows 11 22H2. Про це розповіли джерела, близькі до справ Microsoft.





Але що ж такого чекає на нас зі свіжим апдейтом? Судячи з того, як проходило його тестування, оновлення включатиме чимало нововведень. Наприклад, папки програм у меню «Пуск».

Також користувачі отримають нові сенсорні жести та анімації. Водночас нова версія Windows 11 підтримуватиме функцію Live Captions, за допомогою якої субтитри до аудіо створюватимуться автоматично.

Ще одна велика зміна дістанеться «Диспетчеру завдань». У ньому з’явиться новий темний режим і набагато зручніше розташування елементів, включаючи нову панель команд та режим ефективності обмеження споживання ресурсів додатками.

Не менш цікавою є і поява вкладок у «Провіднику». Щоправда, їх доведеться почекати трохи довше — вони з’являться трохи згодом 20 вересня.