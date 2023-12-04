Просто поставте лайк: в Україні запрацювала нова афера в інтернеті

В Україні через цифрові платформи прокотилася хвиля шахрайських пропозицій про роботу. Олег Гороховський, співзасновник monobank, звертає увагу на тривожну тенденцію, коли шахраї заманюють людей обіцянками легкої та прибуткової роботи в Інтернеті.

Ці оманливі пропозиції, які на перший погляд здаються нешкідливими, включають в себе такі завдання, як вподобання додатків, написання відгуків та коментування. Спочатку шахраї можуть заплатити символічну суму, щоб завоювати довіру. Однак у кінцевому підсумку жертву обманом змушують купувати дорогі речі за власні гроші, після чого шахраї зникають.

Ця афера, яка вважається схемою “заробітку в інтернеті”, вплинула на значну кількість людей. Гороховський розповідає, що лише в листопаді було ошукано близько 3 000 клієнтів банку, які втратили загалом 65 мільйонів гривень.

Незважаючи на зусилля Монобанку, який успішно запобігає понад 70% таких спроб шахрайства, проблема залишається серйозною. Багато жертв, зрозумівши, що їх ошукали, намагаються повернути втрачені кошти, часто стикаючись з величезними перешкодами. Така ситуація підкреслює зростаючу потребу в підвищенні обізнаності та вдосконаленні заходів захисту від таких оманливих онлайн-шахрайств у сфері працевлаштування в Україні.